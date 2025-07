Tecnologia da GM ajuda a evitar buracos nas estradas

Se você já teve que desviar de um buraco que mais parecia a cratera de um asteroide ou, pior ainda, caiu direto nele, sabe bem que dirigir no Brasil pode ser como um verdadeiro desafio. Agora, imagine só se o seu carro pudesse avisar sobre esses perigos antes mesmo de você enxergá-los, além de sugerir rotas alternativas! Pois é, a General Motors está pensando exatamente nisso.

Um pedido de patente registrado pela GM nos Estados Unidos, revelado pelo site GM Authority, mostra que a empresa está desenvolvendo um sistema que promete alertar motoristas sobre problemas nas pistas, como buracos e falhas no asfalto. O pedido foi registrado em dezembro de 2023 e veio à tona em junho de 2025. A ideia é utilizar sensores e câmeras instalados nos veículos para detectar esses problemas antes que eles se tornem um risco.

Esses sensores coletariam informações sobre a suspensão, a rotação das rodas e até mesmo as vibrações. As câmeras, por sua vez, fariam uma varredura em tempo real, identificando buracos ou trechos com água acumulada. Todos esses dados seriam enviados para a nuvem com o auxílio de GPS e telemetria. Quem já pegou uma estrada cheia de buracos sabe como isso poderia facilitar a vida de qualquer motorista.

Mas a parte mais interessante do sistema é que, com todos esses dados, ele seria capaz de criar uma espécie de “nota” das condições das ruas. Se a situação for crítica, o sistema pode até encaminhar informações para a prefeitura e sugerir que você pegue um caminho alternativo pelo próprio sistema de navegação do carro.

Esse novo recurso poderia trabalhar em conjunto com o Super Cruise, que já está presente em alguns modelos da Cadillac. Esse sistema de condução semiautônoma cobre mais de 1,2 milhão de quilômetros de rodovias mapeadas nos Estados Unidos e Canadá. Que maravilha seria se isso chegasse aqui!

Embora ainda seja um projeto em desenvolvimento, a proposta tem um grande potencial. Afinal, quem já teve que trocar um pneu estourado ou consertar a suspensão quebrou sabe o quanto esses incidentes podem ser caros e irritantes. Em países como o Brasil, onde a qualidade das estradas deixa a desejar, esse tipo de tecnologia poderia fazer uma baita diferença no dia a dia dos motoristas.

Por enquanto, só podemos torcer para que essa ideia ganhe vida e quem sabe, em um futuro próximo, veja a luz do dia nas nossas ruas.