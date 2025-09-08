Jeep Commander Longitude disponível para CNPJ abaixo de R$ 200 mil

O Jeep Commander Longitude T270 7L, modelo 2025/2026, está dando o que falar! Com sua versão na cor Preto Carbon e sem opcionais, ele conta com condições super especiais para empresas e produtores rurais através das vendas diretas. Só não esquece: essa oportunidade é válida até 4 de outubro! E, para quem é pessoa física, as boas notícias continuam.

Essa versão do Commander é ideal para quem precisa levar a família ou aquele grupo de amigos, já que comporta até 7 passageiros. Recentemente, ele passou por uma atualização no visual e nos equipamentos, além de ter ficado R$ 10.500 mais acessível. Isso torna a disputa na categoria ainda mais interessante e competitiva.

Agora, falando sobre o preço, o valor de tabela é de R$ 220.990, mas, para empresas e produtores rurais, ele vai para R$ 199.990, o que representa uma economia de impressionantes R$ 21.000! Vale lembrar que esses preços podem variar conforme a região, a cor do carro e os opcionais que você escolher.

Se você estiver interessado, é só dar uma passadinha na concessionária Jeep mais próxima. Eles vão explicar tudo sobre as vendas diretas: quais documentos você precisa, como iniciar a compra, prazos de entrega, faturamento e até opções de financiamento. A gente sabe como é importante ter todas as informações na ponta da língua, não é verdade?

Entre janeiro e agosto de 2025, o Commander emplacou 9.600 unidades, segundo a Fenabrave. Isso acabou colocando o modelo à frente do Citroën C3 Aircross, que vendeu 3.873 unidades, mas atrás da Chevrolet Spin, com 14.084 unidades, e da Toyota SW4, que totalizou 10.992 unidades no mesmo período.

Sob o capô, o SUV traz um motor 1.3 turbo flex T270, com quatro cilindros e injeção direta. Ele entrega até 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas com tração dianteira.

E as medidas? O Commander não decepciona: ele tem 4,77 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,70 m de altura e 2,79 m de entre-eixos. O porta-malas oferece 233 litros com todos os assentos em uso, e se você precisar de mais espaço, ele chega a 661 litros com a terceira fileira rebatida.

Uma ótima opção para quem busca espaço, conforto e eficiência, não acha?