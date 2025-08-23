Jeep reduz preço do Compass Série S 2026 em R$ 18,9 mil

O Jeep Compass Série S de 2026 chega com novidades que vão deixar os apaixonados por SUVs de olho. Para empresas e produtores rurais, a marca oferece condições especiais de venda até o dia 31 de agosto. Esse modelo se destaca pelo ótimo custo-benefício e uma lista recheada com itens de série, garantindo que você tenha conforto e praticidade na estrada.

Um dos grandes trunfos do Compass é o porta-malas, que comporta 476 litros. Para quem já se aventurou com um porta-malas menor, como o do Toyota Corolla Cross, essa diferença faz toda a diferença na hora de viajar com a família ou carregar equipamentos.

A configuração Série S T270 AT 4×2 tem um preço sugerido de R$ 236.990, mas se você é pessoa jurídica e atende aos critérios, esse valor cai para R$ 218.030 – uma economia de quase R$ 19 mil! É um excelente incentivo para quem busca um SUV robusto e recheado de recursos.

Sob o capô, o Compass Série S conta com um motor 1.3 turbo flex (T270), que entrega uma potência de até 176 cv e torque de 27,5 kgfm. Para aqueles que curtem velocidade, ele acelera de 0 a 100 km/h em impressionantes 9,8 segundos. Isso significa que, na próxima vez que você precisar fazer uma ultrapassagem, vai ter fôlego de sobra.

Em desempenho de combustível, o Inmetro informa que, com etanol, o Compass faz cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. E se você abastecer com gasolina, esses números melhoram: 10,1 km/l urbano e 12 km/l nas rodovias. É sempre bom lembrar que manter os pneus calibrados pode impactar muito no consumo, então não esqueça essa dica antes de pegar a estrada!

Na parte de tecnologia e conforto, o modelo vem equipado com comutação automática dos faróis e um detector de fadiga do motorista. O sistema de infotainment é uma tela multimídia de 10,1 polegadas com GPS e comando de voz, perfeita para quem não quer perder tempo na hora de achar o melhor caminho. O painel de instrumentos também é moderno, com 10,25 polegadas, dando aquele toque especial no interior.

Entre outros recursos, quem opta pelo Compass Série S conta com teto solar panorâmico, rodas de 19 polegadas e um assistente de estacionamento. Para quem está sempre em movimento e dirige em situações difíceis, como uma manobra apertada em uma garagem, esses recursos são verdadeiros salva-vidas.

E estrategicamente, a versão traz ainda monitoramento de ponto cego e sensores dianteiros, que ajudam a evitar aquela batidinha chata. Com toda essa segurança e tecnologia, você pode dirigir mais tranquilo, aproveitando cada momento ao volante.

Então, se você está em busca de um SUV que combina estilo, conforto e tecnologia, o Jeep Compass Série S pode ser a escolha perfeita para suas aventuras e trajetos diários. Com um pacote tão completo, fica difícil resistir!