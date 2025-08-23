Chevrolet diminui preço do Onix RS em até R$ 17.775 para PcD

Durante o mês de agosto, o Chevrolet Onix RS está com uma oferta bem interessante, especialmente para o público PcD. Essa versão esportiva ganhou algumas atualizações na sua linha 2026, e o visual merece destaque. Olhando para a frente, você vai notar uma frente mais moderna, e por dentro, as novidades são ainda melhores, com uma central multimídia de 11 polegadas e um painel digital de 8 polegadas — bem similar ao que já vemos na Spin e Tracker.

E o apelo esportivo dessa máquina vai além do visual! Equipado com um motor 1.0 Turbo e câmbio automático, ele promete uma experiência de dirigir que também combina eficiência e desempenho. O preço sugerido para quem não se encaixa nas condições especiais é de R$ 126.540,00, mas para o público PcD, esse valor abaixa para R$ 108.765,00. Uma bela economia de R$ 17.775,00, se você parar para pensar.

Para garantir esse desconto, a pessoa precisa apresentar alguns documentos que comprovem a deficiência, como um laudo médico assinado por um profissional credenciado pelo Detran. Aí é só fazer uma avaliação em uma clínica autorizada e, pronto! A compra com isenção está liberada.

Falando das mudanças na linha 2026, as novidades vão além do interior e do preço. O design da frente ganhou um para-choque remodelado e faróis full-LED nas versões mais top. Isso não só deixou o carro mais bonito, mas também aumentou em até 30% o ângulo de ataque, fazendo com que você consiga passar por buracos e rampas sem aquele medo de raspar a parte de baixo. Legal, né?

Na traseira, as lanternas têm um novo grafismo, que dá um toque moderno ao visual geral. Bonus: quem costuma dirigir em lugares mais acidentados vai curtir essas melhorias.

Em termos de mecânica, o Onix RS está equipado com uma correia dentada banhada a óleo, que passou por melhorias para aumentar sua durabilidade. A Chevrolet até garantiu cinco anos de proteção para os novos modelos, desde que o serviço OnStar esteja ativo.

Sob o capô, o motor 1.0 turbo flex de três cilindros oferece agora 115 cv, tanto com gasolina quanto com etanol. É sempre bom lembrar que, mesmo com essa leve redução na potência, o torque se manteve em 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. E, se você curte um câmbio automático, saiba que ele é de seis marchas — pode deixar a condução mais tranquila, especialmente em longas viagens ou no trânsito misto.

Vendo tudo isso, não fica difícil entender por que o Onix RS continua sendo uma escolha atrativa para quem busca um carro com bom desempenho e um visual que se destaca, tudo isso com a possibilidade de um bom desconto. Afinal, quem não quer ter um carrão e ainda fazer uma boa economia?