Mel Summers se junta ao elenco de Êta Mundo Melhor na Globo

A jovem atriz Mel Summers, conhecida por seu papel na adaptação de “A Caverna Encantada”, foi oficialmente confirmada no elenco da novela “Êta Mundo Melhor!”, que é exibida pela TV Globo na faixa das seis. A informação foi divulgada por meio de canais da emissora.

Na nova trama, escrita por Mauro Wilson, Mel interpretará Aninha, filha do personagem Celso, que é vivido por Rainer Cadete. Recentemente, a produção também começou a procurar um ator para o papel de irmão de Aninha, o que deve expandir a história da família do empresário Celso.

Os espectadores poderão notar um retorno marcante na história: Sandra, a vilã interpretada por Flávia Alessandra, voltará ao enredo após ter passado um tempo fora do país. Essa reviravolta promete agitar novamente o cotidiano dos personagens principais da novela.

“Êta Mundo Melhor!” está programada para ficar no ar até 27 de fevereiro de 2026 e contará com um total de 208 capítulos, o que a torna uma das novelas mais longas exibidas recentemente pela Globo. O sucesso da produção é reforçado pelas boas audiências que tem alcançado.

A novela já se destaca na faixa das seis da Globo, acumulando uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, sendo considerada uma das melhores audiências do horário desde 2020. Os dados revelam um crescimento significativo em relação a outras tramas, como “Amor Perfeito” e “Mar do Sertão”, que tiveram desempenhos abaixo do atual.

Além disso, “Êta Mundo Melhor!” também superou produções como “Garota do Momento” e “Nos Tempos do Imperador”, que registraram índices menores. Se a tendência de crescimento se mantiver, a novela pode até bater a marca de 20,1 pontos, que é a média registrada pela reprise de “Flor do Caribe” durante a pandemia.

Esse bom desempenho reitera a importância da faixa das seis como um espaço estratégico para a Globo, onde tramas populares são exibidas e novos talentos costumam ser apresentados ao público.

Após o encerramento de “Êta Mundo Melhor!”, a próxima novela a estrear na faixa será “A Nobreza do Amor”, com lançamento previsto para março de 2026. Esta nova produção é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. Um dos pontos de destaque será a atuação de Lázaro Ramos, que interpretará o vilão, um papel que marca uma novidade em sua carreira na televisão.