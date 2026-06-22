Conversa com Bial volta à Globo no Copacabana Palace

O programa “Conversa com Bial” está de volta à TV Globo, agora com uma nova proposta. A estreia da nova temporada está marcada para o dia 7 de julho e, desta vez, o programa deixará o horário da madrugada para ser exibido semanalmente às terças-feiras, a partir das 23h30. Um dos principais locais das gravações será o icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Essa mudança de horário representa um retorno do apresentador Pedro Bial a uma exibição mais visível na programação. A nova temporada contará com 12 episódios, que devem encerrar em setembro. A decisão de mudar o programa para as noites de terça-feira visa tornar as entrevistas mais acessíveis ao público, enquanto proporciona uma atmosfera mais elegante e intimista, refletida no ambiente do hotel selecionado.

Os encontros com os convidados, que abrangem diversas áreas, prometem ser mais próximos e pessoais. As gravações estão programadas para começar na próxima semana, seguindo uma nova abordagem que busca equilibrar informalidade e sofisticação nas conversas.

A exibição anterior, que ocorria por volta da 1h45 da madrugada, gerava desconforto. Bial, que comanda o programa desde 2017, já havia expressado sua insatisfação com o horário. Um incidente notável ocorreu em 2022, quando uma entrevista com Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, foi atrasada e só foi transmitida às 3h, devido a um conflito de programação com o “Big Brother Brasil”.

Agora, embora o programa não retorne à rotina diária, sua nova faixa horária pode mudar a percepção do público e a relevância do talk show na grade da emissora. Com isso, “Conversa com Bial” se destaca no cenário atual da televisão aberta, onde o único talk show diário permanece sendo “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili, no SBT.