Jeep reduz preço do Commander Overland T270 em R$ 38 mil

O Jeep Commander Overland T270, modelo 2025, chegou com tudo. Ele aparece na garbosa cor Azul Jazz Bicolor e é um baita SUV que promete muita elegância e conforto. Se você está em busca de uma opção nova, essa pode ser a sua chance — mas só se você for de microempresa ou produtor rural. E a promoção é válida até setembro de 2025!

Agora vamos aos preços. Quem for pegar esse modelo no varejo vai desembolsar R$ 280.990,00. Porém, vale a pena ficar de olho nas oportunidades para empresas: o preço cai para R$ 242.990,00, um desconto que chega a R$ 38.000,00. Uma diferença considerável, né? Esses preços foram confirmados pela equipe do Fipe Carros.

Mas o que vem de bom nesse Jeep? Além do design que chama atenção, ele traz uma abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença. Imagine não precisar mais ficar apertando botão ou forçando a chave perto do porta-malas, prático para quem está sempre com as mãos ocupadas. Outra comodidade é o volante ajustável em altura e profundidade, que ajuda a encontrar a melhor posição ao dirigir — algo super importante para longas viagens.

Pensando em tecnologia, a central multimídia de 10,1 polegadas é um show à parte. Com recursos como o Adventure Intelligence Plus, Alexa in Vehicle, e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, a conexão com seu smartphone fica fácil e rápida. Quem já passou por trânsito pesado sabe como um bom sistema de infotainment pode fazer a diferença na hora de se distrair e tornar a viagem mais agradável.

E para os dias quentes, o ar-condicionado dual zone é um presente. Ele permite que os passageiros traseiros também reajam à temperatura, garantindo conforto para todos. Além disso, os bancos em couro e suede marrom são não só estilosos, mas muito aconchegantes.

Falando em segurança, o Commander não deixa a desejar. Ele vem equipado com controle de tração, controle de estabilidade, câmeras de estacionamento e até um detector de fadiga do motorista. Praticamente um assistente a mais no volante, não acham?

Em termos de comodidade, o SUV também conta com sistema de monitoramento de pressão dos pneus e até um teto solar panorâmico, que é uma delícia para aproveitar os dias ensolarados. E ainda tem o volante com acabamento em couro e um carregador de celular por indução — o que é sensacional para quem usa bastante o celular para navegação.

O painel de instrumentos é totalmente digital e dá um ar moderno ao carro, com um tamanho de 10,25 polegadas. O piloto automático adaptativo e o reconhecimento de placas de trânsito também são um baita diferencial na hora de dirigir em autoestradas ou avenidas mais movimentadas.

### Jeep Commander Overland T270 – Preços e Descontos

| Versões | Preço de tabela | Preço CNPJ | Desconto |

|—————————–|——————|——————|——————-|

| Overland T270 AT 7L | R$ 280.990,00 | R$ 242.990,00 | R$ 38.000,00 |

Esse modelo oferece uma combinação perfeita de conforto, tecnologia e segurança. Se você aprecia um SUV robusto e com estilo, o Jeep Commander Overland T270 merece ser considerado na sua próxima escolha de carro.