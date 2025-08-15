Qual é a opção mais econômica para utilizar?

Os carros elétricos estão começando a dar o que falar, mesmo em meio ao domínio dos veículos a gasolina. Apesar dos preços ainda altos, esses modelos vêm conquistando a simpatia dos motoristas. Um estudo recente da Descarbonize Soluções trouxe um novo argumento a favor dos elétricos: o custo-benefício.

Segundo informações do portal E-Investidor, essa economia pode chegar a impressionantes 72% em viagens! Os modelos analisados incluem o BYD Dolphin, BYD Dolphin Mini e GWM Ora 03, todos campeões de vendas no Brasil no primeiro semestre de 2024.

Cálculos: como os carros elétricos superaram os de combustíveis fósseis?

A pesquisa considerou trajetos de até 280 km por veículo, usando média de R$ 2,15 por kWh para os elétricos e R$ 5,60 por litro de gasolina. Eles focaram em algumas das principais rotas turísticas do Brasil, sem contar deslocamentos extras dentro das cidades.

Ao final, os resultados foram surpreendentes: os carros elétricos gastaram entre R$ 23,73 e R$ 264,31, enquanto os movidos a gasolina variaram entre R$ 93,33 até R$ 420,00. A diferença realmente faz a gente repensar as opções na hora de escolher um carro.

Aceitação de carros elétricos permanece baixa

Apesar dos dados promissores, a aceitação dos carros elétricos ainda é um desafio. Uma pesquisa da Deloitte apontou que, em alguns lugares, o mercado não está se expandindo. Por exemplo, na Alemanha, a preferência por veículos à combustão subiu de 45% para 49%. No Japão, a situação não é diferente, com um aumento de 30% para 34%.

Pelo que foi observado, a falta de infraestrutura para recarga e o investimento inicial alto para comprar um carro elétrico são as principais barreiras que os motoristas enfrentam. Isso mostra que, apesar dos benefícios financeiros, ainda há um caminho a percorrer para conquistar a confiança do público.