Especialistas apontam erro grave cometido por donos de cães

Muitos tutores de cães ficam preocupados com o bem-estar dos seus pets durante os meses mais frios do ano. É comum ouvir a dúvida: "Meu cão precisa de roupa para o frio?" Essa pergunta se torna ainda mais relevante no inverno, quando as temperaturas ficam bem baixas. Mas será que todos os cães realmente precisam de roupas quentes?

Segundo especialistas, essa história de vestir os cachorros não é regra geral e, em alguns casos, pode até fazer mal se não for feito da maneira certa. Vamos entender melhor como cuidar do seu amigo peludo nessa época gelada.

Quando considerar o uso de roupas em cachorros?

Cães com pelagem curta, como o Chihuahua e o Galgo, podem se beneficiar do uso de roupinhas quentes, especialmente em climas mais rigorosos. Esses pets têm menos proteção natural e, por isso, são mais sensíveis ao frio. Antes de vestir seu bichinho, fique atento a sinais como tremores ou quando ele busca lugares quentes para se aconchegar.

Agora, se o seu cachorro é de uma raça com pelagem mais densa, como o Husky Siberiano ou o São Bernardo, geralmente eles não precisam de roupas. O pelo grosso e a gordura corporal oferecem um bom isolamento. No entanto, mesmo esses cães podem precisar de um auxílio extra em locais extremamente frios.

Sinais de frio em cães

Saber identificar se o seu cão está com frio pode ajudar a tomar decisões mais acertadas. Alguns sinais comuns incluem:

Tremores : O cão pode começar a tremer involuntariamente.

: O cão pode começar a tremer involuntariamente. Postura encolhida : Ele pode se encolher, tentando se aquecer.

: Ele pode se encolher, tentando se aquecer. Busca por abrigo : Se ele fica constantemente em busca de cobertores ou cantos quentinhos, é um sinal.

: Se ele fica constantemente em busca de cobertores ou cantos quentinhos, é um sinal. Extremidades frias: Orelhas e patas podem ficar geladas ao toque.

Se notar qualquer um desses sinais, é hora de pensar em como aquecer o seu amigo.

Cuidando de cães durante o inverno

Cuidar dos cães no inverno não se resume apenas a vesti-los. Criar um ambiente quentinho e livre de correntes de ar é fundamental. Uma cama confortável com mantas pode ser mais eficaz do que simplesmente colocar uma roupinha.

Outro ponto importante é a hidratação. Em dias frios, muitos cães diminuem a quantidade de água que bebem. Isso pode levar à desidratação, especialmente em cães mais ativos. Portanto, sempre deixe água fresca e à vontade para ele.

É interessante lembrar que o frio pode piorar algumas condições de saúde, como a artrite. Assim, manter as consultas regulares com o veterinário e seguir o calendário de vacinação são passos essenciais para garantir a saúde e conforto do seu amigo peludo nos dias frios. Ficar atento aos pequenos detalhes faz toda a diferença na hora de cuidar do seu pet.