Jeep faz recall de mais de 121 mil Grand Cherokee

A Jeep anunciou um recall que vai afetar mais de 121 mil unidades do Grand Cherokee e Grand Cherokee L. Se você é fã desse SUV, é bom ficar atento, porque o problema está nos apoios de cabeça da segunda fileira. O mecanismo de travamento pode falhar, o que pode deixar o encosto em uma altura inadequada e aumentar o risco de ferimentos em um acidente.

Das unidades envolvidas, 78.157 são do Grand Cherokee, fabricadas entre maio de 2023 e maio de 2024. Já o Grand Cherokee L conta com 43.241 unidades afetadas, produzidas entre maio de 2023 e janeiro de 2024. O que a Jeep identificou é que há uma “interferência” no sistema de travamento, que pode deixar os apoios de cabeça fora da posição adequada.

Se você costuma dirigir longas distâncias, sabe o quanto os apoios de cabeça são importantes para a segurança, principalmente em viagens com a família. Por isso, a marca planeja avisar todos os proprietários entre os dias 5 e 9 de setembro, e as concessionárias vão fazer a troca gratuita das peças com problemas. Além disso, a divisão Mopar também convocou um recall para 764 apoios de cabeça que foram vendidos separadamente.

E não para por aí! Também há um recall menor que envolve 21 unidades da minivan Chrysler Pacifica, dos anos 2024 e 2025. Nesse caso, o problema está na câmera de ré, que pode não funcionar ao engatar a marcha. Isso complica bastante na hora de manobrar, né? Para quem tem um CNPJ, a Jeep está oferecendo o Commander Limited com um descontão de R$ 44.284.

Sobre a Pacifica, a Stellantis afirmou que todas as unidades afetadas já passaram por reparos. Os sistemas de infoentretenimento foram substituídos entre setembro de 2024 e abril de 2025, mas a causa exata dessa falha ainda não foi divulgada. Se você está de olho no Jeep Compass Limited T270, ele vem com um desconto de R$ 40,9 mil para quem é Pessoa Jurídica.

Fique de olho e mantenha sempre seu carro em dia!