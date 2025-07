Próximo capítulo de próximo capítulo será exibido em 25 de julho

Resumo do Próximo Capítulo de "A Caverna Encantada"

Nesta sexta-feira, 25, o SBT apresenta mais um emocionante capítulo de "A Caverna Encantada". Veja o que está por vir:

César decide não se casar com Norma, a qual fica surpresa com a novidade. Enquanto isso, Thomas observa Cristina deixando a cidade de carro e, em um ato impulsivo, se joga na frente do veículo, o que promete criar grandes tensões na trama.

Flora revela a Anna que seu plano de vingança consistia em simular que Paulo havia sido encontrado, o que deixa a aliança entre elas ainda mais complicada. Em outra frente, Betina tenta convencer Thomas a não interferir na vida de Cristina, afirmando que ela está feliz e merece viver em paz.

Pedro, por sua vez, solicita a André que o mantenha longe da família Luís, buscando um pouco de tranquilidade em meio aos conflitos. Enquanto isso, Jane e Nina escutam alguém tocando piano dentro da caverna, um momento que pode trazer surpresas para os personagens.

César ainda comenta com Norma que Goma está interessado nela, provocando a curiosidade dela sobre esse novo amor.

Fique ligado para mais resumos dos próximos capítulos de "A Caverna Encantada".