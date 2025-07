Toyota apresenta Corolla Cross elétrico na China

O Corolla Cross é um SUV que já conquistou muitos motoristas por aqui, mas a Toyota resolveu dar uma repaginada no modelo na China. As mudanças não são só na estética, viu? A frente do carro ganhou um novo design bem ousado, com uma grade e para-choque que lembram um pouco o estilo do Prius. A sensação é de um carro mais moderno e arrojado.

Falando na frente, uma das coisas que mais chama atenção é a ausência da clássica entrada de ar central. Isso dá um ar mais “elétrico” ao Corolla Cross, mas para quem gosta de um motor a combustão, não precisa se preocupar! Ele mantém as opções do motor 2.0 a gasolina e a versão híbrida. E se você já teve a impressão de que os faróis mudaram de cara, acertou! Eles estão mantendo o formato básico, mas ainda assim estão bem diferentes.

Na traseira, as variações mais completas ganharam lanternas novas e um para-choque que também foi redesenhado. Ah, e todas as versões têm rodas novas, garantindo um visual mais estiloso. Essas novidades foram reveladas graças ao Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, que cuida das homologações por lá.

Curiosamente, a Toyota vende o Corolla Cross com dois nomes e estilos diferentes na China, dependendo da parceira local. O modelo que a GAC fabrica é chamado de Frontlander, enquanto a FAW mantém a nomenclatura original. É como se cada fabricante desse seu toque especial ao carro.

O Frontlander é um pouco maior que o modelo que temos no Brasil, medindo 4,49 metros de comprimento. Isso, por si só, já dá uma ideia do espaço interno. E a parte híbrida? Ela entrega mais potência, com 156 cv no motor a combustão e 111 cv para o elétrico. Para quem curte números, vale lembrar que o Corolla Cross vendido aqui tem 101 cv e 72 cv na versão híbrida.

Por mais que essas mudanças sejam animadoras, o Brasil deve esperar um pouco mais para ver algo desse tipo por aqui. O Corolla Cross brasileiro foi reestilizado recentemente, em abril de 2024, o que diminui as chances de um visual novo em breve. E, falando em autonomia, a Buick Electra L7, que também está por lá, chega a incríveis 1.400 km!

A Toyota brasileira tem um padrão que segue mais o estilo tailandês e as mudanças visuais mais significativas só devem ocorrer na próxima geração do Corolla Cross. Enquanto isso, a concorrência está lá, firme e forte, inovando também, como a GWM Tank 500 que vem com Lidar e piloto semiautônomo! É sempre bom ficar de olho nas novidades desse mundo automotivo.