Jeep Compass Sport 2026 pode oferecer desconto de R$ 20 mil

O Jeep Compass Sport 2026 está com uma oferta imperdível nas concessionárias da Stellantis até 2 de outubro. O modelo, que costuma ser bem avaliado pelos apaixonados por SUVs, ganhou um desconto de R$ 20.000, caindo de R$ 169.990 para R$ 149.990. Isso numa boa: uma queda de 11,8% no preço de tabela! E, o melhor, esse desconto não é só para empresas. A Jeep está permitindo que pessoas físicas também aproveitem, algo que não vemos com frequência nesse mercado.

Agora, se você está pensando em mudar de carro, vale a pena saber que a oferta do Compass Sport refere-se ao ano/modelo 2025/2026 e vem, inicialmente, na linda cor Preto Carbon. Se você deseja outra cor, saiba que isso pode incidir um custo extra. Para garantir o preço promocional, é necessário entregar um veículo usado na negociação — as concessionárias farão uma avaliação do estado de conservação do seu carro.

Falando em tecnologia e conforto, o Compass Sport vem recheado de itens que fazem diferença no dia a dia. Ele conta com uma central multimídia de 8,4” que facilita muito a navegação e as playlists das suas viagens. O ar-condicionado digital dual zone e as rodas de liga leve de 18” complementam o visual robusto. E não dá para esquecer dos faróis em LED, que iluminam bem mais do que os convencionais. Se você já enfrentou uma chuva inesperada no caminho, vai adorar o sensor de chuva e o sensor crepuscular, que cuidam disso para você.

Vamos falar um pouco do motor? O Compass é equipado com um T270 1.3 Turbo Flex, que entrega até 176 cv e 27,5 kgfm de torque. Isso significa que, seja abastecendo com gasolina ou etanol, ele não decepciona na hora da aceleração. A transmissão é automática de 6 marchas, ideal para quem quer um passeio tranquilo ou, quem sabe, um pouco mais de emoção nas estradas.

Recentemente, a Jeep decidiu fazer uma reestruturação na tabela de preços da linha Compass, que enfrenta concorrência acirrada. O modelo Sport, por exemplo, teve seu preço reduzido de R$ 189.990 para R$ 169.990, além de novidades interessantes. Agora você pode escolher entre pacotes de opcionais, como o Exclusive, Tech e Premium. Quer bancos de couro ou um painel digital de 10,25”? A escolha está nas suas mãos!

Se você está na dúvida entre as versões, a Longitude também ficou mais barata, caindo de preço e agora trazendo itens como carregador por indução, algo que faz toda a diferença quando as baterias estão quase na reserva. E a série S, com sua boa combinação de força e conforto, teve uma redução significativa no preço, talvez para atrair ainda mais os entusiastas.

Em resumo, o Compass 2026 vem com propostas tentadoras e um baita potencial para ser o seu próximo carro. Se você já está pensando em aventuras na estrada, esse SUV pode ser uma ótima escolha para levar a família e os amigos para as melhores jornadas!