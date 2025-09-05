O foguete N1 da União Soviética e sua trágica explosão

Nos anos 1960, a corrida espacial estava a todo vapor. A União Soviética havia dado os primeiros passos importantes, como o lançamento do primeiro satélite em órbita, o Sputnik, em 1957, e a missão que levou Yuri Gagarin, o primeiro ser humano ao espaço, em 1961. Porém, tudo mudou quando o presidente americano John F. Kennedy anunciou sua ambição de enviar astronautas à Lua até o final da década. A pressão aumentou para Moscou, que não poderia ficar para trás.

Foi nesse clima de concorrência que surgiu o projeto N1, um foguete superpesado com a missão de colocar a União Soviética em pé de igualdade com a NASA e assegurar a vitória comunista na corrida lunar.

O titã soviético de 2.700 toneladas

O N1 era verdadeiramente colossal. Com 105 metros de altura, 17 metros de diâmetro e pesando 2.735 toneladas, ele estava entre os maiores foguetes já construídos. Para você ter uma ideia, o famoso Saturn V, que levou os astronautas americanos à Lua, tinha 110 metros e 2.900 toneladas.

A grande ideia do N1 estava em seu primeiro estágio: um conjunto de 30 motores NK-15 que funcionavam juntos. Essa estratégia era arriscada, pois a União Soviética não possuía motores de alta potência equivalentes aos do foguete americano, o F-1. A ideia parecia inteligente, mas aumentava consideravelmente as chances de falha.

O segredo por trás do projeto

Ao contrário do programa Apollo, o desenvolvimento do N1 ocorreu em meio a um manto de segredos. Sob a direção do engenheiro Sergei Korolev, considerado o “pai do programa espacial soviético”, o projeto enfrentou muitos desafios. Após a morte de Korolev, em 1966, as coisas complicaram ainda mais devido a disputas internas e falta de verba.

Enquanto a NASA investia bilhões em tecnologia e infraestrutura, os soviéticos lidavam com restrições orçamentárias e uma campanha de testes que não foi adequada. O resultado disso? Um foguete que praticamente nunca foi testado em sua configuração completa antes das missões oficiais.

Os lançamentos e as explosões

Entre 1969 e 1972, a União Soviética tentou lançar o N1 quatro vezes. E, em todas as tentativas, houve falhas:

21 de fevereiro de 1969 (N1-3L): O foguete perdeu potência logo após a decolagem e caiu, destruindo a plataforma.

3 de julho de 1969 (N1-5L): Apenas 17 segundos após levantar voo, o N1 explodiu, liberando energia equivalente a uma pequena bomba nuclear. Foi um dos maiores desastres aeroespaciais registrados.

27 de junho de 1971 (N1-6L): O foguete alcançou 50 km de altura antes de falhar e ser destruído.

23 de novembro de 1972 (N1-7L): A última tentativa também resultou em explosão, encerrando as esperanças soviéticas de conquistar a Lua.

No total, nenhuma das quatro tentativas foi bem-sucedida, e o projeto consumiu bilhões de rublos da época.

O fracasso diante do sucesso americano

Enquanto a União Soviética enfrentava desastres, os Estados Unidos alcançaram grandes feitos. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua, solidificando a vitória da NASA na corrida espacial. O contraste foi devastador para os soviéticos, pois, poucos dias antes, o N1 havia explodido em uma tragédia.

O fracasso do N1 marcou um ponto de virada na disputa lunar. Em 1976, o programa foi oficialmente encerrado, e as estruturas remanescentes do foguete foram desmontadas.

O legado do N1 e o renascimento dos motores soviéticos

Apesar do insucesso, o N1 deixou lições valiosas. Seus motores NK-15 evoluíram para versões mais confiáveis, como o NK-33, que seriam usados em futuros programas espaciais da Rússia, e até mesmo exportados para os Estados Unidos, sendo adaptados para foguetes como o Antares.

Além disso, o gigantesco N1 inspirou novos projetos de foguetes superpesados, mostrando que a escala e a potência eram possíveis, mesmo com desafios técnicos imensos.

Um desastre escondido por décadas

Por muitos anos, a União Soviética escondeu os problemas do N1. Só na década de 1980, após a abertura política da glasnost, é que os detalhes das explosões vieram à tona. Antes disso, o mundo pouco sabia sobre as tentativas soviéticas de chegar à Lua.

Hoje, o N1 é lembrado como um dos maiores fracassos da engenharia aeroespacial, mas também como um símbolo da ousadia tecnológica em tempos de intensa rivalidade geopolítica. O N1 representou a maior aposta da União Soviética para vencer os Estados Unidos na corrida lunar. Com peso de mais de 2.700 toneladas e uma potência impressionante, ele poderia ter mudado a história. Contudo, foi pressionado por prazos apertados e disputas internas, culminando em uma das maiores tragédias espaciais.

O titã soviético não cumpriu sua missão, mas sua história permanece viva como um marco de uma era em busca de conquistas nas estrelas.