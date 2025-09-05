Locais preferidos dos cachorros para receber carinho, segundo especialistas

Recentes estudos mostram que os cachorros adoram carinhos em cinco partes específicas do corpo, onde são mais sensíveis ao toque. Essa sensibilidade se deve a vários receptores táteis na pele desses animais. Quando acariciados, os cães liberam endorfinas, o que os faz se sentir bem e relaxados. Essa troca não só fortalece o laço entre o tutor e o pet, mas também traz benefícios emocionais e cognitivos para quem está fazendo as carícias.

Uma pesquisa da Universidade de Basileia, que foi divulgada na revista PLOS ONE, revelou que esse tipo de carinho ajuda a diminuir o estresse nas pessoas.

Áreas preferidas dos cães para carinho

Orelhas

As orelhas dos cães são hiper sensíveis. Se você fizer movimentos suaves e circulares na base delas, pode proporcionar ao seu amigo de quatro patas uma sensação de conforto e segurança, mostrando que ele é amado. E quem não gosta de se sentir assim, não é mesmo?

Pescoço

O pescoço é mais uma área que os cães amam ser acariciados. Um carinho gentil ali é extremamente relaxante e fortalece a relação entre o cão e seu dono. É um gesto simples, mas que reforça a confiança e o carinho.

Barriga

Quando um cachorro expõe a barriga, isso é um sinal claro de que ele confia em você. Muitos deles adoram receber carinho nesse local, mas é importante respeitar aqueles que não se sentem tão à vontade com essa interação. Cada cão tem sua personalidade única.

Costas

Passar a mão nas costas do cachorro, do pescoço até a base da cauda, imita o comportamento de lambidas entre os cães e traz uma sensação de pertencimento. Além de aprofundar o laço emocional, essa prática funciona como uma massagem relaxante, deixando o pet ainda mais feliz.

Topo da cabeça

Um toque suave no topo da cabeça pode fazer maravilhas. Esse carinho oferece um ambiente tranquilo e seguro para o cachorro, além de fortalecer ainda mais o vínculo entre você e seu melhor amigo.

A interação física entre cães e humanos não traz apenas alegria ao pet, mas também vantagens cognitivas e emocionais para nós. Para os cães, o toque ajuda a aliviar a ansiedade e a fortalecer as relações sociais. Para os humanos, estimula áreas do cérebro que promovem bem-estar mental e emocional. Uma verdadeira troca de carinho e amor.