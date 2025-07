Jeep Compass 2026 chega com redução de até R$ 20 mil nos preços

A Jeep lançou a linha Compass 2026 e, para quem é apaixonado por carros, as novidades são de dar água na boca! Vamos lá, esse SUV já é um verdadeiro mito por aqui, com mais de 500 mil unidades vendidas desde que chegou ao Brasil em 2016. E a boa notícia é que a Jeep fez um reposicionamento de preços bem interessante — algumas versões tiveram reduções de até R$ 20 mil.

Começando pela versão de entrada, a Sport. Ela agora tem preço sugerido de R$ 169.990, uma bela economia de R$ 20 mil. O que você vai encontrar por esse valor? A versão vem equipada com um motor 1.3 T270 Turbo Flex, que entrega uma potência bacana. E tem mais: central multimídia de 8,4”, faróis full LED para iluminar as estradas, ar-condicionado dual zone, rodas de liga leve de 18”, e um painel de instrumentos de 7”. E se você quiser dar um up no visual e na tecnologia, a Jeep lançou pacotes opcionais como Exclusive, Tech e Premium. Tem desde bancos de couro até direção semiautônoma nível 2, que ajudam bastante no trânsito.

Agora, se você está buscando algo um pouco mais robusto, a versão Longitude é uma escolha top. Com motor de 185 cv e câmbio automático, ela passou a custar R$ 192.990 — uma redução de R$ 19 mil. Aqui, os destaques são o carregador por indução para celulares e um pacote completo de assistência à condução que inclui alertas de colisão e frenagem automática. Quem já passou por um susto no trânsito sabe como essas tecnologias ajudam!

Outra opção interessante é a Série S. Com um motor 1.3, câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira, ela traz um teto solar panorâmico e bancos elétricos, com preço ajustado para R$ 236.990. E a economia foi de R$ 15 mil, ou seja, vale a pena ficar de olho nessa!

E se você está em busca de algo que faz girar a cabeça na estrada, a versão topo de linha, a Compass Blackhawk, é a pedida. Com motor Hurricane 2.0 turbo que entrega 272 cv, essa belezura tem tração 4×4 e câmbio automático de 9 marchas. Deixou de ser R$ 16.500 mais cara e agora sai por R$ 279.990. Imagina levar essa máquina para um rolê!

Ah, e o melhor de tudo? A linha Compass 2026 é toda produzida aqui no Brasil e ainda vem com cinco anos de garantia. Só para ficar no ar, duas versões deixaram de ser oferecidas: a Limited com motor 1.3 T270 e a Overland com o 2.0 Hurricane.

Com tantas opções, fica mais fácil escolher um Jeep que combine com seu estilo, não é mesmo?