Concurso da polícia municipal de Chapecó tem início hoje

Prefeitura de Chapecó Abre Inscrições para Concurso da Polícia Municipal

A Prefeitura de Chapecó anunciou a abertura das inscrições para o Concurso Público da Polícia Municipal nesta quinta-feira, dia 31 de agosto. Os interessados têm até as 16h do dia 1º de setembro para se inscrever.

São oferecidas 45 vagas para o cargo, e os candidatos devem estar cientes das exigências. Para se inscrever, é necessário ter concluído o Ensino Médio e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima "AB". A taxa de inscrição para participar do concurso é de R$ 150.

As provas do concurso serão realizadas em duas etapas. A primeira inclui várias avaliações: as provas objetivas ocorrerão no dia 21 de setembro, seguidas do teste de aptidão física nos dias 18 e 19 de outubro. As avaliações psicológicas estão agendadas para os dias 8 e 9 de novembro, enquanto o exame médico será realizado em 17 de dezembro. Além disso, haverá uma investigação social, que será feita pela internet.

Após essa primeira fase, a segunda etapa do concurso consistirá na participação de um Curso de Formação de Policial Municipal.

Clóvis Leuze, secretário de Segurança Pública de Chapecó, ressaltou que todas as informações relevantes sobre o concurso podem ser acessadas no site oficial do evento. Ele orientou os candidatos a prestarem atenção às documentações exigidas e aos prazos estabelecidos no edital.

O prefeito João Rodrigues comentou sobre a importância desse concurso para a segurança da população. Ele destacou que, com a contratação de novos policiais, Chapecó contará com um efetivo de 134 policiais, posicionando-se como o terceiro maior efetivo do estado. Rodrigues enfatizou que esses investimentos são essenciais para acompanhar o rápido crescimento da cidade e garantir a segurança dos cidadãos.