Detran-SP adota autorização eletrônica para emplacamento

O Detran de São Paulo trouxe uma novidade que vai mudar a forma como lidamos com as placas dos veículos. A partir de 1º de agosto de 2025, os motoristas vão precisar emitir uma autorização antes de fazer a placa do carro. Isso se aplica a veículos novos, trocas de placa por roubo, furto ou danos, e também nas transferências de município.

Agora mais do que nunca, quem é apaixonado por veículos deve ficar atento a essas mudanças. Para conseguir emitir a placa, o primeiro passo será solicitar a Autorização Eletrônica para Estampagem de Placas (AEPIV) pelo site do Detran-SP ou numa unidade de atendimento. A taxa para esse processo em 2025 vai ser de R$ 37,02. Somente depois de completar essa etapa, o proprietário pode procurar uma empresa autorizada para fazer a placa, que é o que a gente espera, não é?

Uma mudança importante é que, agora, os custos vão ser separados. Antes, você pagava tudo junto, mas agora primeiro tem que quitar a taxa da autorização para o Detran e, depois, a parte da estampagem com a empresa responsável. E o melhor de tudo: a instalação da placa continua sendo a responsabilidade do dono do veículo, que pode fazer isso quando e como quiser, sem precisar agendar nada.

O Detran-SP afirmou que essa medida visa trazer mais transparência ao processo, evitando fraudes e preços abusivos. Com a AEPIV, dá para rastrear desde a emissão da autorização até a instalação da nova placa. Para quem já ficou preocupado com fraudes, essa é uma ótima notícia!

Vale sempre lembrar que rodar com placa danificada, ilegível ou sem placa é considerado infração gravíssima. A multa é salada: R$ 293,47, além de sete pontos na CNH e risco de apreensão do carro. Então, galera, é bom ficar ligado!