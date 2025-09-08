Volkswagen Nivus GTS tem desconto de R$ 22,5 mil para PcD

O Volkswagen Nivus GTS está com os preços novos para vendas diretas neste setembro. Para quem é apaixonado por SUVs e curte um toque esportivo, essa é uma boa notícia. E atenção, porque pessoas com deficiência têm vantagens, como a isenção de IPI e até bônus de fábrica na compra!

Entro no assunto! O modelo GTS 250 TSI passou por um ajuste de R$ 3.000, subindo para R$ 182.990 no varejo. Mas para quem se encaixa nas condições de PcD, o preço cai para R$ 160.460,63, representando uma economia de R$ 22.529,37. Claro que esses valores podem mudar conforme a região, a cor escolhida e os opcionais.

Se você pensa em adquirir, o ideal é visitar uma concessionária Volkswagen. Eles poderão te informar sobre a documentação necessária, quais condições de saúde dão direito ao benefício, prazos de entrega e opções de financiamento específicas para PcD.

Falando em números, de janeiro a agosto de 2025, o Nivus teve um bom desempenho nas vendas, com 32.996 unidades emplacadas. Mas não foi suficiente para desbancar o Fiat Fastback, que dominou com 36.408 unidades. Para fechar, temos o Citroën Basalt em terceiro lugar, com 12.621 unidades.

Agora, vamos ao que realmente chama a atenção: motor. O Nivus GTS vem equipado com um motor 1.4 TSI da linha EA211, o mesmo que impulsiona o antigo Polo GTS. São 150 cavalos de pura emoção e um torque de 25,5 kgfm. A transmissão automática tem seis marchas e, claro, a tração é dianteira. Para melhorias na experiência ao volante, a suspensão e os freios receberam ajustes especiais.

Além disso, essa versão traz uma lista de itens de destaque que faz sua roda girar mais animada. O sistema de infotainment VW Play Connect com tela de 10,1″ é um espetáculo à parte. E não para por aí: o painel de instrumentos digital de 10,25″, bancos em couro sintético e rodas de liga leve de 17″ com acabamento diamantado soam como música para os ouvidos dos fãs. E olha que até sistema de reconhecimento de cansaço e distração está incluído para deixar sua jornada mais segura.

Se você já passou tempo preso em um trânsito pesado, sabe como a tecnologia pode transformar a experiência ao volante. Aliás, saber que tem tudo isso à disposição no Nivus GTS é um convite e tanto para rodar pelas ruas.