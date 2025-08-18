Jeep Commander 2026 chega com desconto de R$ 20 mil na Fipe

A Jeep acaba de revelar o novo Commander 2026 em um cenário de tirar o fôlego nas montanhas de Mendoza, na Argentina. O evento foi uma verdadeira festa automotiva, com jornalistas e concessionários experimentando o SUV em uma variedade de terrenos, de asfalto suave a trilhas mais desafiadoras. Este modelo é bastante especial, afinal, é o primeiro Jeep totalmente feito no Brasil, e está prestes a ganhar sua primeira reestilização desde o seu lançamento em 2021, com um impressionante número de mais de 70 mil unidades vendidas.

Falando nas mudanças, o novo Commander trouxe algumas alterações visuais que, embora discretas, fazem toda a diferença no visual. Na frente, os faróis agora possuem luzes diurnas em LED integradas, a grade ganhou um design mais limpo, e o para-choque parece mais robusto, inspirando confiança. Na traseira, o destaque vai para a barra de LED que conecta as lanternas, algo que está em alta entre os SUVs. E para completar, todas as versões vêm com rodas com um novo visual, deixando o SUV ainda mais atraente.

Com o foco em atender as demandas dos consumidores, o Commander agora vem sempre com sete lugares, jogando para escanteio a versão de cinco, que não tinha muita demanda. Vamos combinar: quem não adora a flexibilidade de poder levar a família toda, ou aquele grupo de amigos, em uma aventura? O porta-malas também não decepciona, variando de 233 litros com todos os assentos ocupados a impressionantes 1.760 litros caso você precise carregar mais bagagens.

Por dentro, a cabine mantém a central multimídia de 10,1” e o painel digital de 10,25”, mas sem deixar de lado novidades, como novos acabamentos e, em algumas versões, um seletor eletrônico de câmbio giratório, que já é um charme conhecido na Ram Rampage. A cereja do bolo fica por conta do sistema de câmeras 360°, disponível nas versões Overland e Blackhawk, que é uma mão na roda para manobras em espaços mais apertados, especialmente em cidades grandes.

Falando em motores, o Commander continua com boas opções no portfólio: o motor 1.3 turbo flex de 176 cv, o 2.2 turbodiesel de 200 cv com tração 4×4, e o potente 2.0 turbo a gasolina de 272 cv, exclusivo da versão Blackhawk, também com tração 4×4. E para quem se preocupa com a experiência de dirigir, os câmbios automáticos variam entre 6 e 9 marchas, dependendo da motorização escolhida, garantindo um desempenho bacana.

Uma das novidades que podem chamar atenção é a simplificação do catálogo, que agora conta com cinco versões: Longitude, Limited, Overland (todas com motor 1.3 flex), além das versões Overland turbodiesel e Blackhawk 2.0 turbo. E para quem já estava de olho nos preços, eles variam de R$ 220.990 a R$ 324.990, com reduções de até R$ 19.500 em relação ao modelo de 2025. Uma ótima mudança, não é?

Além de um design marcante e espaço de sobra, o Commander também se destaca no quesito tecnologia. Todas as versões vêm equipadas com sistemas ADAS de nível 2, como piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática e assistente de permanência em faixa. Isso tudo com até 7 airbags garantidos, reforçando a segurança.

A Jeep acredita que essas mudanças colocam o Commander em uma posição sólida para competir com SUVs médios e grandes, especialmente os modelos híbridos de marcas como BYD, GWM e Caoa Chery. O que é certo é que o Commander continua sendo uma bela representação da sofisticação e espaço na linha Jeep, um verdadeiro convite para novas aventuras nas estradas do nosso país.