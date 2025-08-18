Earth entra na saga Alien com nova perspectiva

A saga Alien acaba de ganhar um novo capítulo que está mexendo com a cabeça dos fãs: Alien: Earth. Essa nova história se posiciona dentro da cronologia da franquia, trazendo um olhar fresco sobre os eventos já conhecidos.

A série se passa em 2120, ou seja, dois anos antes de Alien – O 8º Passageiro (1979). Isso permite explorar uma nova perspectiva nesse universo que mistura ficção científica com terror. Agora, estamos de volta à Terra, e isso traz um novo nível de tensão e perigo para o enredo.

Posicionamento na linha do tempo

Uma coisa interessante sobre a cronologia de Alien é que ela não é linear. O filme Prometheus (2012), por exemplo, ocorre entre 2089 e 2093, mostrando as ameaças alienígenas que antecedem a saga principal. Depois vem Alien: Covenant (2017), situado em 2104. Seguindo essa sequência, em 2122 temos os eventos de Alien – O 8º Passageiro, e depois vem Alien: Romulus (2024), que acontecerá em 2142, seguido de Aliens, o Resgate (1986), em 2179. Nesse contexto, Alien: Earth ajuda a conectar todos esses pontos.

Trama e novo cenário

Aliens: Earth introduz um mundo onde humanos, ciborgues e sintéticos vivem sob a influência de grandes corporações. A Prodigy Corporation é a principal personagem dessa nova era, destacando-se por sua inovação tecnológica. Eles lançam os “híbridos” — robôs humanoides que possuem consciência humana. Essa nova dinâmica introduce complexidade ao enredo e amplia as possibilidades de conflito com os temidos xenomorfos.

Extensão e novas perspectivas

Mas não para por aí! Alien: Earth não só se encaixa na cronologia, mas também expande o universo de Alien. A série abre caminho para futuras histórias que podem explorar ainda mais as relações entre a Terra e os eventos que se desdobram nas telas. A próxima produção promete interligar narrativas de forma coerente, enriquecendo ainda mais a experiência do público.

Essa nova série oferece uma visão renovadora sobre a saga Alien, sendo um elo importante que enriquece a compreensão dos xenomorfos e suas consequências tanto na Terra quanto em outros lugares. É uma jornada que promete envolver os fãs e deixar todos ansiosos pelos próximos capítulos!