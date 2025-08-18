Notícias

Cinco opções de café da manhã saudável, segundo nutricionistas

O café da manhã é a refeição que dá um gás fundamental para começar o dia. Considerado por muitos como a mais importante, esse momento é a chance de abastecer o corpo com energia e nutrientes essenciais. Para realmente fazer valer esse título, é crucial prestar atenção ao que estamos colocando no prato. Cada alimento tem uma função específica e pode influenciar diretamente a nossa disposição e foco.

Escolher opções saudáveis é um passo importante para garantir a energia necessária ao longo do dia. Conversando com nutricionistas, podemos descobrir alguns alimentos que se destacam por seus benefícios. Veja só cinco deles:

Ovo

O ovo é uma verdadeira potência nutricional. Cheio de proteína, ele traz com ele uma variedade de vitaminas que ajudam o corpo a funcionar bem. Além disso, o ovo é ótimo para a oxigenação das células e o transporte de nutrientes, colaborando também para quem busca ganhar massa muscular. Começar o dia com um ovo, seja cozido, mexido ou em uma omelete, pode ser uma escolha inteligente e saborosa.

Abacate

Essa fruta vai muito além de um acompanhamento para as torradas. O abacate é rico em gorduras saudáveis, as chamadas “boas” que ajudam a controlar o colesterol e a proteger a saúde do coração. Com uma boa dose de fibras e vitaminas, ele é uma excelente pedida para o café da manhã, tanto em uma vitamina (com pouco açúcar, claro) quanto consumido in natura. A cremosidade do abacate até dá um toque especial nas preparações.

Bacon

Embora precise ser consumido com moderação, o bacon pode ter seu lugar na mesa do café da manhã. Ele é uma fonte de gordura que, quando combinada de forma equilibrada com outros alimentos, pode se tornar um componente saboroso. Além de trazer vitaminas, um pedacinho de bacon pode ser aquele ingrediente que dá um charme a mais para o seu prato matinal.

Frutas vermelhas

As frutas vermelhas, como morangos, uvas roxas e açaí, são um verdadeiro tesouro da natureza. Cheias de vitamina C e compostos antioxidantes como antocianinas e resveratrol, essas frutinhas ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a circulação sanguínea. Elas podem ser adicionadas a um iogurte, sobremesa ou até mesmo consumidas sozinhas. Com certeza, um jeito delicioso e saudável de começar o dia.

Chás

E para quem adora uma bebida quente pela manhã, os chás são uma ótima alternativa ao café. Eles não só oferecem um sabor diversificado, como também trazem vários benefícios à saúde. Dependendo das ervas, podem ajudar a reduzir o colesterol, desintoxicar o organismo e ainda garantir uma boa hidratação. Um chazinho quentinho pode ser o complemento perfeito para o seu café da manhã.

Com essas opções em mente, fica muito mais fácil fazer escolhas que vão energizar sua manhã e começar o dia de forma deliciosa!

