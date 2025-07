Porsche realiza testes do Taycan Turbo GT em Nürburgring

O Porsche Taycan está prestes a ganhar uma versão ainda mais hardcore, e isso deixa qualquer amante de carros com o coração acelerado. Flagado em testes, o modelo promete trazer características que fazem referência ao famoso pacote Manthey do icônico 911 GT3 RS. Recentemente, um protótipo foi visto nas mãos do piloto Lars Kern, levantando muitas expectativas para um carro feito para dominar as pistas.

Visualmente, o Taycan radical tem ganhado contornos de poder. Ele traz entradas de ar frontais repaginadas, cortinas de ar revistas e canards aerodinâmicos que não só embelezam, mas também melhoram a performance. E quem ama velocidade sabe que arcos de roda mais largos prometem estabilidade em alta velocidade. Para os apaixonados, cada detalhe importa, e esse novo kit de carroceria é um verdadeiro convite para acelerar.

Outros pontos notáveis incluem aerodiscos traseiros e um difusor que dá aquele toque agressivo. As aberturas nos para-lamas dianteiros e um elemento flutuante atrás das rodas também não passam despercebidos. Até a asa traseira parece ter sido ajustada para garantir que o Taycan mantenha a aderência e um desempenho imbatível nas curvas — perfeito para um track day, não acha?

Essa combinação de detalhes sugere que a Porsche está trazendo algo especial, misturando o pacote Weissach com um novo kit Manthey. O resultado? O Taycan mais extremo da história, concebido para quem busca a performance máxima nas pistas. Se você já se pegou sonhando em acelerar em um circuito, essa pode ser a sua próxima grande paixão.

Quando falamos de potência, o Taycan Turbo GT já impressiona. Com impressionantes 777 cv em sua configuração padrão, ele pode chegar a até 1.019 cv em modos de desempenho elevados. E não é só isso: o elétrico é capaz de ir de 0 a 96 km/h em meros 2,1 segundos. Você consegue imaginar a adrenalina disso? atingindo uma velocidade máxima de 306 km/h e completando o quarto de milha em apenas 9,4 segundos. Esses números colocam o Taycan no hall da fama da Porsche.

Atualmente, o modelo tem um preço inicial de US$ 239.400 nos EUA, e para quem busca performance, toda essa potência é mais do que justificável. Se a versão radical realmente se concretizar, a Porsche vai elevar ainda mais a fasquia sobre o que significa ser esportivo e elétrico. Para quem está sempre em busca de experiências únicas ao volante, esse novo Taycan pode ser a evolução que você estava esperando.