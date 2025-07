Jaecoo supera venda da Honda; híbridos são líderes

As vendas de veículos novos na Europa deram um leve respiro em maio, mesmo após um mês passado complicado. Segundo informações da ACEA, a associação que reúne os fabricantes da União Europeia, Reino Unido, Noruega, Islândia e Suíça, foram comercializadas 1.113.194 unidades, marcando um crescimento de quase 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Para quem tá sempre na estrada, essa recuperação é um sinal positivo.

Se você prestar atenção nos cinco maiores mercados europeus, vai notar que só a Itália e a França tiveram uma pequena queda nas vendas. Porém, o que realmente chama a atenção é o aumento dos modelos 100% elétricos, que subiram para 17,4% do total de vendas, o que significa 193.493 veículos elétricos nas ruas. Isso mostra como a tendência dos elétricos está firme na Europa! Já os híbridos, que combinam gasolina e eletricidade, representaram nada menos que 43,5% das vendas. É uma mudança que muitos motoristas estão percebendo na hora de abastecer, não é mesmo?

Destaques do Mercado

No que diz respeito às montadoras, a Volkswagen permanece no topo, com 127.318 unidades vendidas. Mas a verdadeira surpresa ficou com a Skoda, da República Checa, que conseguiu 72.602 vendas e ultrapassou a Toyota para garantir uma inédita segunda posição. É aquelas histórias de superação que fazem a gente ficar torcendo, né? Sem contar que a Jaecoo, uma marca chinesa, também fez sua estreia nas vendas, vendendo 7.449 unidades e suprimindo até a Honda!

Ranking das Vendas na Europa

Vamos dar uma olhada no ranking das montadoras, que ajuda a dar um panorama do que tá rolando no mercado:

Volkswagen – 127.318 unidades, 11,4% do mercado. Skoda – 72.602 unidades, 6,5% do mercado. Toyota – 72.536 unidades, 6,5% do mercado. BMW – 66.772 unidades, 6,0% do mercado. Renault – 61.280 unidades, 5,5% do mercado.

Esses números mostram o quanto as marcas estão se adaptando às novas necessidades dos motoristas europeus. Na dúvida sobre o que escolher para o uso cotidiano, esses rankings são ótimos aliados.

Modelos em Alta

O Renault Clio voltou a brilhar e liderou mais uma vez, vendendo 21.163 unidades. O Dacia Sandero não ficou atrás, com 19.948, enquanto o VW T-Roc se destacou entre os SUVs com 18.420 unidades vendidas. Fica aí a dica: se você tá pensando em trocar de carro, pode ser uma boa dar uma olhada nesses modelos, que andam bem nas vendas.

Dentre os 10 mais vendidos, notamos algumas quedas notáveis, como o Volkswagen Golf, que caiu 20% em vendas. Isso mostra o quanto o mercado de carros está dinâmico e até um pouco imprevisível.

Novidades no Pódio

Por fim, não podemos deixar de mencionar o Jaecoo 7, que, mesmo recém-chegado ao Brasil, já apareceu na lista dos 50 modelos mais vendidos na Europa. É sempre bom ver marcas novas entrando na disputa e trazendo mais opções para o consumidor.

Com todas essas mudanças, os motoristas europeus estão mais atentos às tendências do mercado. Quem sabe um elétrico não entra na sua garagem da próxima vez? Para algumas pessoas, a mudança já faz parte do cotidiano, especialmente quem enfrenta o trânsito e sabe como a economia de combustível pode contar muito.