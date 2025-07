Motorista de trem de Hong Kong diverte passageiros com viralizações

Um vídeo que mostra um maquinista de trem em Hong Kong imitando um anúncio para os passageiros se tornou viral nas redes sociais. A gravação, junto com outras duas que também mostram funcionários da companhia ferroviária MTR, gerou muitos elogios dos usuários da internet pela criatividade e descontração dos trabalhadores.

No vídeo mais popular, o maquinista da linha East Rail faz uma imitação engraçada do aviso padrão que orienta os passageiros a se afastarem das portas do trem. Ele não só reproduz a mensagem oficial como também incluiu um toque divertido, imitando o som de alerta que avisa que as portas estão prestes a se fechar com um “Du du du du du du duuu”.

Essa cena provocou risadas entre os passageiros a bordo, como relatou um usuário da plataforma Threads. Ele contou que estava em um trem rumo ao norte quando percebeu que o anúncio padrão não estava funcionando. Foi então que o maquinista fez sua imitação, arrancando muitas risadas dos presentes.

Outro internauta expressou sua opinião, sugerindo que a MTR Corporation deveria manter esse estilo de anúncios de seu maquinista, que trouxe um momento de alegria aos passageiros.

Além disso, outro vídeo que chamou a atenção mostrou um assistente da MTR fazendo rimas nos anúncios de passageiros na estação do Disneyland Resort, usando cantonês, inglês e mandarim. Essa abordagem rítmica também foi bem recebida e contribuiu para o clima descontraído do transporte público em Hong Kong.

Essas iniciativas dos funcionários destacam como pequenas ações podem criar um ambiente mais leve e divertido para os passageiros, mostrando que o serviço público pode ter um toque de criatividade e pessoalidade.