Salário mínimo paulista tem novo valor a partir de hoje; saiba quem recebe

A partir de hoje, 1º de outubro, o salário mínimo do estado de São Paulo passa a ser de R$ 1.804,00. Essa mudança representa um aumento de 10% em relação ao valor anterior de R$ 1.640,00.

O novo salário mínimo paulista é superior ao salário mínimo nacional, que está fixado em R$ 1.518,00 para o ano de 2025. O salário mínimo em São Paulo serve como um piso para diversas profissões que não têm um valor mínimo estabelecido por leis federais ou acordos coletivos.

A alteração no valor do salário mínimo foi feita com base na Lei 18.153/2025, aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos.

As profissões que serão diretamente afetadas por essa medida incluem:

Trabalhadores domésticos

Cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência

Serventes

Trabalhadores agropecuários e florestais

Pescadores

Empregados não especializados em comércio, indústria e serviços administrativos

E muitos outros, abrangendo áreas como manutenção, serviços gerais, saúde e segurança.

Além de São Paulo, outros estados brasileiros têm seus próprios pisos salariais, muitas vezes divididos em faixas.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o valor do salário mínimo regional varia de R$ 1.238,11 a R$ 3.158,96, dependendo da atividade profissional. As faixas são as seguintes:

Faixa 1: R$ 1.238,11

Faixa 2: R$ 1.283,73

Faixa 3: R$ 1.375,01

Faixa 4: R$ 1.665,93

Faixa 5: R$ 2.512,59

Faixa 6: R$ 3.158,96

No Rio Grande do Sul, os valores também são classificados por faixas salariais, que variam de R$ 1.789,04 a R$ 2.267,21:

Faixa 1: R$ 1.789,04

Faixa 2: R$ 1.830,23

Faixa 3: R$ 1.871,75

Faixa 4: R$ 1.945,67

Faixa 5: R$ 2.267,21

Já no Paraná, o salário mínimo regional varia entre R$ 1.984,16 (Faixa 1) e R$ 2.275,36 (Faixa 4).

Em Santa Catarina, os valores seguem um padrão semelhante, com a Faixa 1 começando em R$ 1.730,00 e chegando até R$ 1.978,00 na Faixa 4.

Essas variações salariais refletem as particularidades do mercado de trabalho em cada estado e buscam atender as necessidades das diferentes categorias profissionais.