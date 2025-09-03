Jaecoo 7 registra recorde de vendas no Brasil em agosto

O Jaecoo 7 finalmente desembarcou em terras brasileiras em abril deste ano, trazendo holofotes para o mercado de SUVs médios híbridos plug-in. Se você curte esse segmento, é provável que já tenha ouvido falar dele. O modelo entra na briga com feras como o BYD Song Plus e o GWM Haval H6, e vem em duas versões: a Luxury, que sai por R$ 229.990, e a Prestige, por R$ 249.990.

Recentemente, os números mostraram que o Jaecoo 7 está ganhando espaço. Em agosto, ele emplacou 635 unidades, um crescimento de 2,42% em relação a julho. Esse resultado fez dele o campeão de vendas entre SUVs médios no Brasil até agora, totalizando 1.947 unidades no acumulado do ano. Para quem gosta de dados, aqui está o que aconteceu mês a mês:

– Março: 1

– Abril: 35

– Maio: 275

– Junho: 381

– Julho: 620

– Agosto: 635

Enquanto isso, o GWM Haval H6 continua reinando como o SUV híbrido plug-in mais vendido, com 3.202 unidades em agosto e 19.211 no total de 2025. O BYD Song Plus também tá na jogada, com 1.637 unidades no último mês.

Falando do Jaecoo 7, suas dimensões são bem interessantes. Com 4,50 metros de comprimento e 1,87 m de largura, ele promete oferecer conforto e espaço, tanto para os passageiros quanto para a bagagem. O porta-malas tem capacidade para 340 litros e o tanque de combustível vai até 60 litros, e isso sem mencionar seu peso, que é de 1.795 kg.

Agora, sobre os recursos que ele traz de série, dá vontade de entrar e dar uma volta! Ar-condicionado digital de duas zonas, bancos dianteiros com ajuste elétrico, um painel digital de 10,25 polegadas e uma central multimídia de 14,8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Para completar, o farol acende sozinho e tem um teto solar panorâmico. Praticamente tudo que a gente ama ter num carro!

O coração pulsante do Jaecoo 7 é um motor 1.5 turbo a gasolina com injeção direta. Junto dele, tem um motor elétrico que, combinados, entregam nada menos que 339 cv de potência! O câmbio DHT também foi desenvolvido especialmente para híbridos, o que promete uma experiência bem fluida, vale lembrar.

E quando o assunto é autonomia, a bateria de 18,3 kWh permite rodar até 79 km no modo elétrico. Isso é perfeito para quem costuma fazer trajetos curtos e quer aproveitar o melhor da mobilidade sustentável. A marca oferece ainda uma garantia de 7 anos ou 150 mil km, enquanto a bateria tem uma cobertura de 8 anos.

A verdade é que o Jaecoo 7 chegou com a proposta de ser uma opção bem competitiva para quem adora SUVs com pegada híbrida. Dá até vontade de ir dar uma volta e sentir como é estar ao volante desse SUV!