Governo anuncia mudanças que impactam o orçamento familiar

A partir de 2026, quem vive de aluguéis pode enfrentar algumas mudanças que vão afetar o bolso. Tudo isso vem com a nova Lei Complementar nº 214/2025, que traz à tona a Reforma Tributária. Com essa nova legislação, os proprietários de imóveis não vão pagar apenas o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), como já acontece hoje.

Agora, estão na pauta a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Essa pressão tributária vai fazer com que muitos proprietários repensem seus planos.

O que mais você precisa saber

Atualmente, as pessoas físicas pagam somente o IRPF, utilizando o carnê-leão mensalmente e, ainda, fazendo um ajuste na declaração anual. Para empresas, o cenário é um pouco mais complexo, já que elas também lidam com valores de Cofins, ISS e PIS. Com as mudanças, vai surgir um novo modelo nesta área tributária.

De acordo com a nova legislação, a CBS e o IBS vão se tornar obrigatórios. Para pessoas que têm mais de três imóveis alugados e ganham mais de R$ 240 mil por ano, isso significa que vão precisar ficar atentas a duas exigências importantes. E, mesmo que a renda ultrapasse esse limite em até 20%, é hora de reconsiderar a situação.

Essas alterações podem ser preocupantes principalmente para quem depende de aluguéis para completar a renda mensal e atender a necessidades básicas, como alimentação e saúde.

Nos anos de 2026 e 2027, o governo vai implementar um modelo de adaptação para as alíquotas, e em 2028 é esperado um aumento na CBS e no IBS, seguindo o padrão do Cofins, PIS e ISS. Já em 2033, a previsão é que os tributos sejam aplicados em seus valores integrais.

No meio de tudo isso, há uma promessa de redução da carga tributária. A ideia é que haja cortes de até 70% nos cálculos da CBS e do IBS, tanto para arrendamentos quanto para locações. Além disso, será disponibilizado um redutor social de R$ 600 para moradia. Isso também incluirá descontos de 50% na venda de imóveis, o que pode trazer um alívio em várias situações.