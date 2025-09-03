Sinais do corpo indicam que você não está bebendo água suficiente

A desidratação é um risco sério para a saúde e muitas vezes pode passar despercebida, mesmo para quem está atento ao próprio corpo. Esse problema acontece quando perdemos mais água do que conseguimos repor, algo que pode ocorrer em dias muito quentes ou durante treinos intensos.

A água é fundamental para várias funções do nosso organismo, como a circulação do sangue e a regulação da temperatura. Sem uma boa hidratação, tudo pode ficar comprometido.

Quais são os sinais de que o corpo está com falta de água?

Pele e articulações

A pele é um dos primeiros sinais que nos avisa sobre a desidratação. Sem água suficiente, ela perde o brilho e a elasticidade, ficando ressecada. Essa falta de hidratação também afeta o líquido sinovial, que é importantíssimo para manter as articulações bem lubrificadas. O resultado pode ser um aumento do atrito entre os ossos, gerando desconforto e dor, especialmente se você já tem predisposição para problemas como a osteoartrite.

Saúde dos órgãos e oximetria

Além da pele e das articulações, a falta de água faz os órgãos enfrentarem um esforço maior para manter suas funções. Quando o corpo está desidratado, ele prioriza a distribuição da água, muitas vezes retirando-a do fluxo sanguíneo. Isso deixa o sangue mais espesso e prejudica o transporte de oxigênio e nutrientes, que pode levar ao cansaço e à fadiga.

Boca seca e desempenho muscular

Uma boca seca é um sinal claro de que você pode estar desidratado. Esse sintoma é um aviso do corpo, que está tentando conservar água para funções essenciais. A desidratação também impacta a função muscular, podendo causar cãibras e até diminuir o desempenho físico.

Dicas para maximizar a hidratação

Para evitar a desidratação, o ideal é criar o hábito de beber água regularmente ao longo do dia. Incluir frutas ricas em água, como a melancia, e vegetais frescos na alimentação também ajuda bastante.

Se você está se exercitando ou enfrentando altas temperaturas, é fundamental aumentar a ingestão de líquidos. Águas saborizadas e isotônicos são boas opções para manter o equilíbrio hídrico, especialmente durante atividades que demandam mais do seu corpo. Assim, você garante que seu organismo funcione direitinho, sem sobressaltos.