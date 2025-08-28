ITPS orienta motoristas sobre limites de direção de carga e passageiros

Se você é motorista, curioso ou só apaixonado por carros, já deve ter percebido como dirigir exige responsabilidade. E quando se trata de transportes de carga e passageiros, a coisa fica ainda mais séria. O ITPS, que é o órgão delegado do Inmetro em Sergipe, está de olho em tudo isso e alerta: é essencial respeitar os limites e o tempo de descanso ao volante.

Desde 2023, a fiscalização remota tem monitorado os veículos por aí. E não é conversa fiada! Esse sistema está ajudando a garantir não só a segurança nas estradas, mas também a saúde dos motoristas. Uma tecnologia bastante interessante chamada cronotacógrafo já acompanhou mais de 19 mil veículos. Esse equipamento registra a velocidade, o tempo de direção, as paradas e até a distância percorrida. Legal, né? É uma ferramenta imprescindível para garantir que o motorista não passe excessos e tenha os descansos que precisa.

Conhecendo a Lei do Motorista

Uma das grandes responsáveis por essa fiscalização é a Lei 13.103/2015, mais conhecida como Lei do Motorista. Ela diz que não se pode rodar por mais de 5h30 sem dar uma pausa de pelo menos 30 minutos. E o descanso diário é ainda mais importante: são 11 horas obrigatórias, que podem ser fracionadas, contanto que uma parte seja de, no mínimo, 8 horas ininterruptas. Quem já enfrentou longas viagens sabe como um descanso bem planejado faz toda a diferença!

Novidades sobre a Fiscalização

Em 2018, a legislação passou por algumas mudanças interessantes com a ADI 5322, tornando o descanso ainda mais rigoroso. Agora, é obrigatório que os motoristas tenham intervalos definidos em viagens longas, além de folgas semanais e até descanso dentro do veículo se houver revezamento. E isso tudo é para garantir que a saúde e a segurança do motorista estejam sempre em primeiro lugar, afinal, ninguém quer dirigir cansado, não é mesmo?

Além da fiscalização remota, os fiscais do ITPS também estão nas estradas de Sergipe para checar se os cronotacógrafos estão funcionando direitinho. O diretor do órgão, Kaká Andrade, afirma que esses registros têm ajudado a reduzir os acidentes causados pela fadiga. E se você já ficou cansado no trânsito, sabe bem como isso pode ser perigoso.

Consequências e Como se Adaptar

Não respeitar essas leis pode trazer consequências sérias, como multas, pontos na CNH, retenção do veículo e, em casos extremos, até a suspensão de alvarás. As empresas de transporte também podem ter problemas, enfrentando acidentes e processos trabalhistas que podem impactar nos custos operacionais. Uma dor de cabeça e tanto!

Para ficar sempre em conformidade, as transportadoras podem investir em tecnologias que automatizam o controle de jornada usando sistemas integrados via GPS ou aplicativos. Isso facilita o planejamento das escalas e ajuda a manter tudo nos trilhos, garantindo segurança e, claro, o bem-estar do motorista.

Com tantas novidades e regras, ser motorista hoje em dia é uma tarefa bem complexa, mas saber que há uma estrutura para garantir a segurança e saúde nas estradas traz um certo conforto, não acham?