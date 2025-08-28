Notícias

Erro ao pesar frutas pode aumentar sua conta no supermercado

Quando vamos ao mercado comprar frutas, muitos de nós costumamos olhar apenas para a aparência e a textura delas. É verdade que isso ajuda a evitar produtos muito maduros ou estragados, mas existe um outro fator muito importante: o peso. Afinal, a maior parte das frutas é vendida por peso e é essencial garantir que o valor na balança seja realmente o que estamos pagando.

Recentemente, uma história que chamou a atenção foi a de uma consumidora do Rio Grande do Sul. Ela publicou um vídeo nas redes sociais, mostrando que as frutas que comprou pesavam quase 300 gramas a mais do que o indicado na balança do supermercado. Isso fez com que ela pagasse um valor maior do que deveria. O caso rapidamente se espalhou, gerando repercussão e fazendo com que outros consumidores se atentassem para esse detalhe.

Embora a cliente tenha conseguido uma devolução, isso serve como alerta para todos nós. Ficar atento ao peso das frutas na hora da compra pode evitar problemas e prejuízos indesejados. Vamos entender como garantir que a balança está correta?

Como saber se a balança está correta? Dicas para pesagens sem dor de cabeça

O primeiro passo para conferir se a balança do supermercado está funcionando direitinho é olhar se ela tem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) visível. Esse selo é a prova de que o equipamento foi aprovado em aferições de precisão.

Se notar que o lacre está rompido ou não existe, isso já pode ser um sinal de que a balança apresenta algum problema. Também é importante conferir se o visor da balança está mostrando corretamente todas as informações, como o peso, o preço por quilo e o valor total da compra.

Outro detalhe fundamental é que as balanças devem estar bem niveladas e com as informações disponíveis em português. Se você ainda estiver em dúvida sobre a precisão, pode fazer um teste simples.

Basta pegar um produto cujo peso está claramente marcado na embalagem, como um pacote de açúcar, e medir diversas vezes. Se os resultados variam muito ou mostram pesos aleatórios, é hora de ficar alerta. Essa confirmação pode ser a chave para evitar surpresas desagradáveis na hora de pagar.

