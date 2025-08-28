Peugeot 208 híbrido de Pulse começa a ser vendido nas lojas

Confirmados oficialmente para setembro, os primeiros modelos híbridos da Peugeot estão a caminho do Brasil, importados diretamente da Argentina. Entre eles, o 208 promete ser um dos primeiros a estrear por aqui.

Recentemente, um caminhão-cegonha transportando algumas unidades foi flagrado, indicando que a Peugeot já está a todo vapor para ter esses modelos disponíveis em sua rede antes de iniciar as vendas. O registro foi feito pela página @feltzvaldo e compartilhado pelo pessoal do @placaverde no Instagram. O caminhão, que seguia para Porto Velho, em Rondônia, mostra que a marca está pronta para eletrificar o seu portfólio.

### Estética e Interior dos Modelos

Tanto o Peugeot 208 quanto o SUV 2008 vão manter o design atual, com pequenas alterações, como novos logos na traseira para sinalizar as versões eletrificadas. A maior novidade é no interior, que contará com um painel de instrumentos atualizado. Esse painel vai mostrar informações sobre o sistema de motorização híbrida, e a bateria de 12V estará escondida sob o banco do motorista. Quem já dirigiu um carro moderno sabe que estar bem informado sobre o que acontece no seu veículo é essencial, principalmente quando se fala de tecnologia.

### Motorização e Tecnologia

Esses modelos vão utilizar o mesmo motor 1.0 T200 que encontramos na linha Fiat Pulse e Fastback. As unidades continuarão sendo produzidas na Argentina, e os motores virão de Betim (MG) para serem instalados. O motor 1.0 turbo flex de três cilindros vai entregar até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre ligado a um câmbio automático CVT.

A grande sacada dessa nova fase é o sistema Bio-Hybrid. Com ele, o motor de partida e o alternador são substituídos por um BSG (Belt Starter Generator), que é um motor elétrico acoplado por correia. Esse motor não só auxilia durante acelerações, mas também promete uma melhora na eficiência do consumo e na redução de poluentes, ideal para quem se preocupa com o meio ambiente e com a economia no final do mês.

### Preços e Configurações

Esses novos modelos vão estar disponíveis nas versões mais equipadas do 208 e 2008, semelhantes ao que a Fiat já faz com seus híbridos. Para quem está curioso, o 208 na versão GT T200 é oferecido por R$ 128.990, enquanto o SUV na mesma versão custa R$ 173.990. Quem já conferiu as versões anteriores sabe que esse investimento pode trazer um retorno significativo em economia de combustível e manutenção.

Com essas novidades, a Peugeot se junta ao time de montadoras que estão apostando em tecnologias mais limpas e eficientes para conquistar os apaixonados por carros, especialmente os que não abrem mão de um bom desempenho no volante.