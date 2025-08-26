Itens de série, preços e ficha técnica do Fipe Carros

O Jeep Compass Blackhawk 2026 chegou com tudo nas concessionárias no Brasil, trazendo uma novidade que vai fazer a alegria dos apaixonados por SUV: o preço sugerido é de R$ 279.990, que é R$ 16.500 mais acessível em relação ao modelo do ano passado. E a boa notícia é que essa versão Blackhawk se destaca como a mais completa da linha, superando as versões Sport, Longitude e Série S, com um porta-malas que comporta 476 litros — excelente para quem gosta de viagens.

Sob o capô, a estrela é o motor 2.0 turbo a gasolina, que entrega nada menos que 272 cv e um torque robusto de 40,8 kgfm. Se você é daqueles que adora sentir a aceleração quando pisa fundo, prepare-se: o Blackhawk faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos, equipado com câmbio automático e tração 4×4. Nos números de consumo, pela cidade a média fica em 8,5 km/l, enquanto na estrada isso melhora para 10,8 km/l, sempre utilizando gasolina.

Para contextualizar, entre janeiro e julho de 2025, o Compass vendeu impressionantes 32.468 unidades no Brasil. Para efeito de comparação, o concorrente direto, Toyota Corolla Cross, teve um desempenho ainda melhor, com 36.957 emplacamentos, e o Caoa Chery Tiggo 7 fez 17.905.

Equipamentos do Jeep Compass Blackhawk 2026

Agora, vamos falar dos mimos que o Blackhawk traz de fábrica. Ele vem equipado com Hill Descent Control, rodas de 19 polegadas exclusivas e pinças de freio vermelhas, que adicionam um toque esportivo ao visual. Outro ponto legal é o seletor de terrenos, que é ideal para quem gosta de sair do asfalto, e a abertura do porta-malas feita eletronicamente, que é super prática, especialmente quando você está carregado de compras.

Os bancos do motorista e passageiro têm ajuste elétrico, o que combina conforto com funcionalidade. E mais: o Compass conta com detecção de tráfego cruzado traseiro e monitoramento de pontos cegos, que são recursos indispensáveis para evitar surpresas na hora de manobrar. O assistente de estacionamento e sensor dianteiro também ajudam bastante, trazendo aquela tranquilidade extra ao encostar o carro em vaga apertada.

Por dentro, tudo em sintonia com a sofisticação. O Compass Blackhawk tem uma central multimídia de 10,1 polegadas com comando de voz e GPS, além de um quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, que garantem conectividade e praticidade. Ah, e quem não adora um teto solar? Esse modelo vem com um panorâmico que vai deixar suas viagens ainda mais especiais.

Quanto à segurança, pode ficar tranquilo: são seis airbags, assistente ativo de direção, controle de cruzeiro adaptativo, e sistemas que avisam sobre fadiga do motorista e colisões iminentes, incluindo detecção de pedestres e ciclistas. Sem contar o reconhecimento de placas, que facilita bastante a vida ao volante.

Ficha Técnica do Jeep Compass Blackhawk 2026

Aqui vai um resumo das especificações que você precisa saber:

Motor : 2.0 Turbo

: 2.0 Turbo Câmbio : Automática, 9 marchas

: Automática, 9 marchas Tração : Integral permanente

: Integral permanente Potência : 272 cv a 5.200 rpm

: 272 cv a 5.200 rpm Torque : 40,8 kgfm a 3.000 rpm

: 40,8 kgfm a 3.000 rpm Velocidade Máx : 228 km/h

: 228 km/h 0-100 km/h : 6,3 s

: 6,3 s Consumo Cidade : 8,3 km/l

: 8,3 km/l Consumo Estrada : 11 km/l

: 11 km/l Comprimento : 4.404 mm

: 4.404 mm Largura : 1.819 mm

: 1.819 mm Altura : 1.653 mm

: 1.653 mm Entre-eixos : 2.636 mm

: 2.636 mm Altura em relação ao solo : 228 mm

: 228 mm Capacidade do tanque : 55 litros

: 55 litros Capacidade do porta-malas : 476 litros

: 476 litros Rodízio e Pneus : Liga leve, 235/45 R19

: Liga leve, 235/45 R19 Garantia total: 60 meses

Com tantas características bacanas e um desempenho de dar inveja, o Jeep Compass Blackhawk 2026 promete ser uma ótima opção para quem busca conforto, tecnologia e performance num único pacote.