Luiz Bacci volta ao “Alô Você”, mas perde audiência para Band

Na manhã de segunda-feira, 25 de agosto, o jornalista Luiz Bacci voltou a apresentar o programa “Alô Você” após uma breve pausa. No início da edição, a atração conseguiu alcançar a vice-liderança de audiência, mas essa posição não se manteve por muito tempo.

Nos primeiros minutos do programa, “Alô Você” ficou em segundo lugar na medição de audiência, mas logo perdeu terreno para os concorrentes. O programa “Balanço Geral”, da Record, superou “Alô Você” e ocupou o segundo lugar. O “Jogo Aberto”, da Band, ficou em terceiro, mantendo uma audiência robusta.

De acordo com a Kantar Ibope Media, a edição do “Jogo Aberto”, apresentada por Renata Fan, obteve 3,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. O programa de Luiz Bacci, por sua vez, fechou a manhã com 2,9 pontos, perdendo assim a liderança nas early morning da televisão.

“Alô Você” vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h, na rede SBT. A atração é apresentada por Bacci e é conhecida por sua variedade de temas e interatividade com o público.