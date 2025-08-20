Isotta Fraschini e Ferrari F50 se destacam na Monterey Car Week

Os apaixonados por carros antigos têm um encontro marcado todo mês de agosto em Monterey, na Califórnia. É lá que a cidade se transforma em um verdadeiro paraíso sobre rodas. Este ano, durante a Monterey Car Week, mais de 80 mil visitantes estiveram presentes, entre os dias 8 e 17, para admirar uma coleção incrível de clássicos e supercarros em eventos ao ar livre. E pela primeira vez, o Brasil brilhou no evento, com três belos exemplares do Museu CARDE, de Campos do Jordão (SP).

O grande destaque da semana foi o Pebble Beach Concours d’Elegance, onde raridades são avaliadas levando em conta exclusividade, originalidade e relevância histórica. E adivinha? O Isotta Fraschini Tipo 8A SS Guida Interna Sport de 1928, do CARDE, levou o troféu “Lap of Luxury”, um prêmio dedicado ao carro mais luxuoso do evento. Antes de conquistar essa honraria, o carro participou do Tour d’Elegance, um trajeto de 100 km pela costa da Califórnia, mostrando que está em plena forma.

O Isotta Fraschini tem uma história fascinante no Brasil. Ele pertenceu ao famoso aviador João Ribeiro de Barros, que cruzou o Atlântico em 1927. Depois disso, o carro rodou pelas ruas de São Paulo até os anos 80. Com um motor de oito cilindros e 7,4 litros, as versões S e SS chegavam a até 160 cv e podiam alcançar 145 km/h. O carro passou por uma restauração completa e agora brilha em um lindo tom de azul escuro.

Outro brasileiro que fez bonito por lá foi a Ferrari F50 de 1995, que também foi premiada, desta vez no exclusivo evento The Quail, que contou com apenas 200 veículos esportivos. O exemplar do CARDE é especial porque é um dos três protótipos iniciais, antes das 349 unidades de produção, ressaltando sua originalidade e estado impecável.

Além dessas belezuras, o museu também exibiu o duPont Model E Touring de 1927, um carro raro norte-americano, com apenas 83 unidades produzidas. Assim como o Isotta, ele participou do Tour d’Elegance e provou que veículos centenários podem continuar rodando como novos.

No Pebble Beach, tivemos 229 carros competindo e, no final, o grande vencedor do Best of Show foi o Hispano-Suiza H6C “Tulipwood” Torpedo de 1924, com uma carroceria feita de madeira esculpida à mão e uma história rica ligada ao piloto e designer André Dubonnet. Para o CARDE, esses dois prêmios representam um grande reconhecimento internacional do Brasil no mundo do antigomobilismo.