Ranking revela os smartphones com as melhores câmeras do mercado

Os smartphones de hoje em dia fazem muito mais do que apenas enviar mensagens ou fazer ligações. Uma das funcionalidades mais procuradas é a câmera, que avança a cada lançamento. De fato, muitos desses aparelhos se destacam na hora de capturar fotos incríveis, mesmo que ainda não cheguem à qualidade de câmeras profissionais. Eles têm se mostrado capazes de se adaptar a diferentes situações, locais e iluminações, oferecendo também uma variedade de funções avançadas.

Para ajudar na escolha da melhor opção, um portal avaliou e criou um ranking dos melhores smartphones focados em câmeras. Aqui estão os 10 destaques que você deve conhecer.

iPhone 16 Pro Max

Fabricante: Apple

Apple Preço médio: entre R$ 8.966 e R$ 9.763

Esse modelo da Apple é um verdadeiro poderoso quando se fala em fotografia. Com recursos de câmera muito avançados, tanto na parte traseira quanto na frontal, ele tem tudo para agradar aos amantes de fotografia.

Galaxy S25 Ultra

Fabricante: Samsung

Samsung Preço médio: entre R$ 6.499 e R$ 7.499

A câmera frontal do S25 Ultra é considerada uma das melhores do mercado. Ela dá conta do recado, seja para selfies ou videochamadas. E o conjunto traseiro não fica atrás, com um processamento de imagem que faz toda a diferença.

Galaxy S24 Ultra

Fabricante: Samsung

Samsung Preço médio: entre R$ 5.129 e R$ 6.750

Apesar de o modelo mais novo ter chegado ao mercado, o S24 Ultra é um dos favoritos. Equipado com câmeras de qualidade excelente, ele ainda conta com suporte de inteligência artificial, garantindo fotos incríveis.

Galaxy Z Flip 6

Fabricante: Samsung

Samsung Preço médio: entre R$ 3.329 e R$ 3.949

Além de seu design inovador, o Z Flip 6 é elogiado pelo desempenho nas fotos e vídeos. Ele combina estilo com uma capacidade fotográfica que não decepciona.

Xiaomi 14T

Fabricante: Xiaomi

Xiaomi Preço médio: entre R$ 3.390 e R$ 3.739

Esse modelo pode não ser o mais caro, mas tem câmeras com lentes Leica, que se saem muito bem, mesmo em ambientes com pouca luz. É um ótimo custo-benefício para quem busca qualidade.

Edge 50 Ultra

Fabricante: Motorola

Motorola Preço médio: entre R$ 3.599 e R$ 3.999

O Edge 50 Ultra é um modelo que promete imagens nítidas e cores vivas, mesmo em condições de pouca luz. Uma opção interessante para quem gosta de fotografar.

Poco F7 Pro

Fabricante: Xiaomi

Xiaomi Preço médio: entre R$ 3.439 e R$ 3.799

Caso você fotografe muito em ambientes iluminados, o Poco F7 Pro tem uma câmera principal que se destaca. Ele entrega registros de alta qualidade, mantendo um bom desempenho.

Edge 50 Pro

Fabricante: Motorola

Motorola Preço médio: entre R$ 2.890 e R$ 3.199

Esse modelo combina boas câmeras traseiras com pós-processamento eficiente, garantindo imagens detalhadas e bem definidas. A câmera frontal também não deixa a desejar.

Edge 40 Neo

Fabricante: Motorola

Motorola Preço médio: entre R$ 1.619 e R$ 1.779

O Edge 40 Neo surpreende com um conjunto de câmeras que apresenta uma excelente estabilização óptica, resultando em fotos de alta definição e qualidade.

Galaxy A55 5G

Fabricante: Samsung

Samsung Preço médio: entre R$ 1.754 e R$ 2.399

Por fim, o Galaxy A55 5G traz um sistema de câmeras traseiras que produz imagens nítidas e com cores fiéis. Mesmo em ambientes menos iluminados, é possível realizar ajustes manuais que ajudam a melhorar a saturação das fotos.

A lista traz opções para diversos perfis e orçamentos, garantindo que todos possam encontrar um smartphone que atenda às suas expectativas fotográficas.