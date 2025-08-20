Pescador encontra carro submerso e resolve mistério de 60 anos

Um mistério que pairava sobre a polícia de Minnesota há quase 60 anos finalmente ganhou um desfecho inesperado. Tudo começou com um pescador local que, sem querer, descobriu um carro submerso no lago. E esse carro estava ligado ao desaparecimento de um homem desde 1967.

### Descoberta Inusitada

Durante uma pesca, Brody Loch usou um sonar e, de repente, notou algo estranho no fundo do lago. O que parecia apenas um obstáculo qualquer se transformou em uma peça fundamental para um caso antigo. “Foi 100% sorte. Se meu amigo não tivesse fisgado aquele peixe, a gente teria continuado descendo o rio e nunca teria encontrado”, compartilhou Loch.

O automóvel que ele encontrou era um Buick da década de 60. Para retirar o carro da água, a polícia acionou mergulhadores e uma equipe de guincho. A surpresa, no entanto, veio ao descobrir que dentro do veículo havia restos humanos, que foram identificados como pertencentes a Roy Benn, desaparecido em setembro de 1967.

### O Caso Benn

Roy tinha 59 anos quando foi visto pela última vez dirigindo um Buick Electra azul metálico de 1963. De acordo com os relatórios da época, ele desapareceu levando uma boa quantia em dinheiro. Apesar de amplas buscas, nada foi encontrado e o caso logo ficou arquivado. Em 1975, Roy foi declarado morto, mas o silêncio em relação ao que aconteceu gerou um misto de frustração e incerteza na família.

Naquela época, a esposa de Roy já havia falecido, e o irmão dele, Walter Benn, tentou colaborar com as investigações, mas também não obteve respostas. A ausência de pistas concretas afetou a família por décadas.

### O Desfecho que Acalma os Corações

Agora, com essa nova descoberta, a polícia acredita que finalmente poderá encerrar essa investigação. O xerife de Benton, Troy Heck, expressou alívio: “Estamos apenas agradecidos por provavelmente termos conseguido, enfim, a pista que precisávamos para trazer um desfecho a essa família”.

O chefe de polícia, Brandon Silgjord, elogiou a atuação do pescador que fez a denúncia. “Muita responsabilidade para o pescador, que conseguiu perceber aquilo e teve a presença de espírito de informar as autoridades. Artefatos, peças de roupa e outros itens vão, com certeza, ajudar a juntar todas as peças dessa história.”

Histórias como essa nos lembram que, em meio a tantos mistérios, algumas respostas podem ser encontradas nas situações mais simples e inesperadas do nosso dia a dia.