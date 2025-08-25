Inspiração dos novos T-Cross e Nivus: o que sabemos

Enquanto a Volkswagen Brasil foca em modelos icônicos como o Golf GTI e o Jetta GLI, a matriz na Alemanha já está de olho na próxima geração do T-Roc. Esse SUV, que é o queridinho da marca na Europa, vai ser o destaque do Salão de Munique, que acontece de 9 a 12 de setembro de 2025.

E não para por aí. Thomas Schäffer, o CEO da VW, revelou em uma entrevista que o novo T-Roc pode ter um papel ainda mais relevante aqui no Brasil. Isso chama a atenção, principalmente porque o T-Roc nunca foi produzido em solo brasileiro. Então, por que a Volkswagen troca essa ideia com tanta segurança?

Importância global

Schäffer comentou sobre a possibilidade de um conjunto híbrido para o SUV. Na Europa, a VW está investindo pesado em modelos elétricos e híbridos plug-in. O executivo disse que a marca “está testando novas opções, pois algumas regiões têm preferência por híbridos”.

Durante a conversa, ele soltou algo curioso: “Precisávamos criar uma versão híbrida, pois a América do Sul está pedindo.” Fica claro que o T-Roc é pensado para o nosso mercado. E embora nunca tenha sido montado aqui, a ideia de um SUV adaptado à realidade sul-americana ganha força.

Isso levou a especulações de que a VW poderia usar a mesma plataforma do T-Roc europeu para o Nivus e o T-Cross brasileiros. Com essa mudança, fica a expectativa de que esses SUVs possam trazer tecnologias híbridas, o que seria uma boa sacada!

O que esperar da nova geração?

Ainda não temos a versão final do T-Roc, mas Schäffer publicou alguns esboços que dão uma ideia do que virá. A parte dianteira vai ter uma grade agressiva, como a do Tiguan, e faróis fininhos, conectados na grade. Já a traseira parece ter influências do universo elétrico da VW, especialmente do ID.4.

Em termos de design, a coluna C vai ter um caimento mais esportivo, sem cair totalmente na vibe coupé. Então, será algo que lembra mais o Honda HR-V do que o Nivus, por exemplo.

Interior minimalista

Uma queixa recorrente sobre os atuais VW é o interior. Mas as coisas devem mudar! Andreas Mindt, o chefe de design, disse que a nova geração virá com botões físicos para a multimídia, um alívio para quem não é fã de controles por toque.

Vamos ver duas telas grandes, muito semelhantes ao que já tem no novo Tiguan. No console central, vai ter um botão giratório, e pelo que parece, o volante vai perder os comandos sensíveis ao toque, que geraram muitas críticas. Isso com certeza será uma boa mudança, especialmente para quem gosta de uma condução mais direta.

Quando chega?

O lançamento da nova geração está confirmado para setembro, no Salão de Munique. A produção vai rolar na fábrica de Palmela, em Portugal. Desde seu lançamento em 2017, o T-Roc já entregou mais de 2 milhões de unidades, tornando-se um dos carros mais vendidos da marca na Europa.

Ah, e sobre o T-Roc Cabriolet, que é o único conversível da Volkswagen? A produção vai continuar até 2027, mas ele precisa ficar esperto, porque anda em um momento delicado. A matéria mostra como o setor automotivo está sempre em movimento, e a VW não vai parar tão cedo!