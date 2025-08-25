Corolla Cross se aproxima do T-Cross em vendas, segundo Fipe

O Toyota Corolla Cross, que andou dominando as vendas em agosto, acabou perdendo a liderança para o Volkswagen T-Cross. Essa disputa acirrada no segmento de SUVs é sempre interessante, não é? O Corolla Cross é um concorrente forte, especialmente na versão XR, que vem recebendo descontos atrativos para taxistas, frotistas e público PcD. Essa estratégia do preço mais em conta, além da isenção total do IPI, fez a diferença para muitos.

Até o dia 24 de julho, segundo a Fenabrave, o T-Cross se destacou com 5.551 unidades vendidas, apenas 13 a mais que o Corolla Cross, que fechou em segundo lugar com 5.538 emplacamentos. O Hyundai Creta também aparece na cola, somando 4.395 unidades. Para quem gosta de dirigir, essas informações sobre vendas refletem bem a popularidade de cada modelo.

O Fiat Fastback garantiu a quarta posição entre os SUVs, com 3.760 unidades comercializadas. Logo, atrás vem o Chevrolet Tracker, anotando 3.655 vendas. O Fiat Pulse fez sua parte e ficou na sexta colocação, com 3.346 unidades vendidas. É curioso como esses números nos mostram quais modelos estão atraindo mais atenção nas concessionárias.

Na sequência, o Volkswagen Nivus despontou com 3.287 unidades vendidas, enquanto o Nissan Kicks ficou em oitavo lugar, totalizando 2.956 emplacamentos. O Jeep Compass, um clássico entre os SUVs, somou 2.908 unidades, mostrando que ainda tem seu espaço garantido entre os motoristas.

E falando em novidades, o Volkswagen Tera tem se mantido mais discreto no mercado, mas alcançou 2.908 unidades. Por fim, ainda temos o Honda HR-V e o Caoa Chery Tiggo 7 nas últimas colocações da lista.

Para te ajudar a acompanhar essa corrida dos SUVs, segue o ranking dos mais vendidos em agosto de 2025:

### Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————-|——–|

| 1 | Volkswagen T-Cross | 5.551 |

| 2 | Toyota Corolla Cross | 5.538 |

| 3 | Hyundai Creta | 4.395 |

| 4 | Fiat Fastback | 3.761 |

| 5 | Chevrolet Tracker | 3.655 |

| 6 | Fiat Pulse | 3.346 |

| 7 | Volkswagen Nivus | 3.287 |

| 8 | Nissan Kicks | 3.205 |

| 9 | Jeep Compass | 2.956 |

| 10 | Volkswagen Tera | 2.908 |

| 11 | Honda HR-V | 2.849 |

| 12 | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.576 |

Esses dados são do Fipe Carros, com informações super atualizadas da Fenabrave. É sempre bom ficar de olho na movimentação do mercado, seja para uma compra futura ou apenas para acompanhar as tendências do setor automotivo. Afinal, quem não gosta de um bom carro na garagem?