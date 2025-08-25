Notícias

A água da sua casa é segura? Aprenda a verificar agora

Água da sua casa é segura? Descubra de forma simples e confirmada

A água que chega até nossas casas no Brasil passa por um longo processo de tratamento. Por isso, muitas pessoas acham que não é preciso fervê-la ou filtrá-la de novo antes de beber. Mas, mesmo com todo esse cuidado, isso não garante que a água esteja completamente livre de problemas. É bom lembrar que bactérias e vírus podem ficar escondidos nela e, por não serem visíveis, podemos acabar nos expondo a riscos.

Quando utilizamos essa água para a higiene, lavar frutas e verduras ou até mesmo para beber, a chance de ficar doente aumenta. Mas calma, existem maneiras simples de saber se a água é segura para uso. Nossos sentidos, como a visão e o olfato, podem ser grandes aliados nesse momento.

Coloração

A aparência da água é um dos primeiros fatores a ser observado. A forma mais pura da água é aquela que é incolor e translúcida. Se você notar partículas desconhecidas, mudanças de cor ou turvação, é melhor evitar o consumo. Uma dica prática é colocar um copo de água contra a luz. Assim, fica mais fácil ver se há algo suspeito ali.

Cheiro

Além da cor, o cheiro da água também merece atenção. A água purificada tende a ser inodora. Se sentir algum odor, isso pode indicar a presença de contaminantes. Entre os cheiros mais comuns, podemos destacar alguns:

  • Alvejante (risco baixo): um cheiro que indica que a companhia de saneamento está tratando a água com cloro. Filtros caseiros geralmente ajudam a dissipar esse odor, deixando a água mais agradável para beber;
  • Mofo ou terra (risco moderado): esse cheiro não é muito preocupante, mas pode sinalizar a decomposição de algo no encanamento;
  • Enxofre (risco alto): se você sentir esse odor, é um sinal de que a água pode ter bactérias.

Ao ficar atento a esses detalhes, você consegue garantir que a água que consome é segura e saudável.

