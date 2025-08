Dólar recua para R$ 5,48 e Bolsa avança com balanços

Desvalorização do Dólar e Movimentações do Mercado

O dólar americano apresenta uma desvalorização em relação ao real, seguindo uma tendência percebida em diferentes mercados globais. O índice DXY, que avalia a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, caiu 0,37%, alcançando 98,39 pontos. Em contrapartida, o euro teve uma leve valorização, sendo negociado a R$ 6,379, o que representa um aumento de 0,13%.

Além disso, a Bolsa de Valores brasileira começou o dia em alta. Às 10h18, o principal índice, o Ibovespa, registrou uma subida de 1,04%, atingindo 134.535 pontos. No fechamento anterior, na terça-feira (5), o Ibovespa já havia subido 0,14% para 133.151 pontos.

As bolsas da Ásia também mostraram sinais positivos, com a maioria encerrando o pregão em alta. No Japão, o índice Nikkei 225 subiu 0,6%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,8%. O índice Kospi da Coreia do Sul ficou praticamente estável, com um aumento de menos de 0,1%. O Hang Seng, em Hong Kong, fechou estável, enquanto o índice Xangai Composto no mercado chinês subiu 0,8%.

Novas Tarifas e Reações do Brasil

Uma nova tarifa de importação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrou em vigor hoje. Esta medida foi estabelecida por ordem executiva do presidente Donald Trump, datada de 30 de julho. Embora alguns produtos, como suco de laranja, petróleo, minérios e aeronaves, tenham sido isentos, itens cruciais para as exportações brasileiras, como carne bovina e café, foram incluídos na lista que sofrerá a nova tarifa.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, declarou que o Brasil ainda vê oportunidades para negociação com os Estados Unidos, especialmente em relação à carne e ao café, que são significativos tanto para a economia brasileira quanto para o consumidor americano. Tebet apontou que o aumento nos preços poderia levar o governo americano a reconsiderar a tarifa, mesmo que isso não seja anunciado oficialmente, para evitar dar uma imagem de fraqueza.

Em resposta à nova tarifa, o governo brasileiro planeja recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e anunciará um conjunto de medidas para minimizar os impactos. Estas medidas incluem a oferta de crédito subsidiado e estímulos para exportações, demonstrando a intenção do Brasil de enfrentar os desafios impostos por essa nova realidade comercial.