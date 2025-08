Infiniti QX60 2026 destaca estilo, mas decepciona na direção

O Infiniti QX60 2026 já está nas lojas dos Estados Unidos, com preços que variam entre US$ 53.200 e US$ 66.150. A ideia da marca é criar um SUV que agrade a diferentes públicos, mas, na prática, o modelo deixa a desejar em alguns aspectos. Após duas semanas testando o carro, ficou evidente que ele tem suas qualidades, mas também muitos pontos que precisam de ajustes.

Logo de cara, o design do QX60 impressiona. Poucos SUVs desse porte conseguem ser tão bonitos! Com linhas bem definidas, uma grade frontal imponente e faróis que dão um charme extra, ele realmente se encaixa no visual premium. O modelo que testei era Cinza Grafite com detalhes em preto fosco e, para quem curte estilo, é de tirar o fôlego.

Ao entrar, a sensação de qualidade continua. O interior combina materiais clássicos e modernos, com couro e madeira em um painel de linhas suaves. As telas são práticas: a de cima para navegação e mídia, enquanto a de baixo controla o ar-condicionado. Porém, a presença de plásticos brilhantes que marcam facilmente e um volante um tanto simples para o preço do carro são desapontantes.

O espaço é outro ponto a ser destacado. Na frente e na segunda fileira, os bancos aquecidos (e ventilados na frente) são bem confortáveis. Contudo, a terceira fileira é apertada, o que pode ser um problema se você precisa transportar mais gente. Além disso, o sistema de rebatimento dos bancos é um pouco complicado e afeta a capacidade do porta-malas. Por outro lado, a capacidade de reboque de 6.000 libras é uma vantagem para quem precisa.

Vamos falar de tecnologia? O QX60 vem equipado com o ProPilot Assist 1.1, que combina piloto automático adaptativo com centralização de faixa. Embora funcione, não é a solução mais moderna que existe. Para quem dirige bastante, a necessidade de atenção constante pode ser um ponto a menos.

Na parte mecânica, o SUV traz um motor 2.0 turbo de 268 cv com câmbio automático de nove marchas. Aqui, a sensação ao volante não é das melhores: as respostas do carro são lentas e a força parece faltar. As trocas de marcha, embora um pouquinho mais rápidas que um CVT, também não impressionam.

O conforto, por outro lado, é um ponto forte. O QX60 passeia suavemente e com pouco ruído. Mas se você busca emoção ao dirigir, melhor não esperar muito. A condução tende a ser previsível e o desempenho geral não é o que se espera de um carro dessa categoria.

Infelizmente, o consumo de combustível é outro ponto que decepciona. Durante os testes, a média foi de 19,5 mpg, abaixo do que a EPA indica (22 na cidade e 27 na estrada). Tentei dirigir de forma econômica, mas não teve jeito, os números não melhoraram.

Comparando com a concorrência, a situação complica ainda mais. O Nissan Pathfinder, por exemplo, entrega um conjunto melhor e custa cerca de US$ 10 mil a menos. Além disso, marcas como Hyundai, Kia, Mazda e Audi oferecem SUVs com mais tecnologia e desempenho superior por preços semelhantes.

Em resumo, o Infiniti QX60 2026 é um carro que impressiona pelo visual e pelo acabamento interno, mas peca em áreas cruciais como motor, consumo e tecnologia. Para quem prioriza o estilo, pode ser uma boa escolha, mas para quem busca um SUV equilibrado, as opções são melhores em outros lugares.