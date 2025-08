Vulcão entra em erupção após 450 anos, atingido por terremoto

Um vulcão na Península de Kamchatka, na Rússia, está em erupção. O Kracheninnikov, que tem mais de 1.800 metros de altura, lançou uma coluna de cinzas que alcançou 6.000 metros de altitude. O Ministério de Situações de Emergência da região informou que a nuvem de cinzas está se espalhando para o leste, em direção ao Oceano Pacífico. Até o momento, não há informações sobre áreas habitadas ou grupos de turistas que possam ser afetados por essa erupção.

Kamchatka é conhecida por seus mais de 30 vulcões ativos e é uma das regiões com a maior atividade sísmica do mundo. Essa atividade está ligada ao encontro das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte. Apesar do risco representado pelos vulcões, a península atrai muitos visitantes que desejam explorar suas montanhas e parques naturais, que são habitados por ursos e salmões.

De acordo com dados do Programa de Vulcanismo Global, a última erupção registrada do vulcão Kracheninnikov foi em 1550. Para contextualizar, essa época coincide com um período em que o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, os Estados Unidos não existiam como nação, e a Rússia estava sob o início do domínio dos czares, com Ivan IV, conhecido como Ivan, o Terrível, recentemente coroado.

Recentemente, a região de Kamchatka também foi afetada pela erupção do Kliuchevskoi, que é o vulcão mais alto da Eurásia, ocorrida na quarta-feira. Além das erupções vulcânicas, a Rússia enfrentou um tsunami que causou danos significativos, especialmente em Severo-Kurilsk, onde um porto foi devastado e uma instalação pesqueira foi submersa.

Além disso, a região também foi atingida por um terremoto de magnitude 8,8, um dos mais fortes desde o grande terremoto de 9,1 que atingiu a costa do Japão em 2011 e provocou um devastador tsunami, resultando na morte de cerca de 15 mil pessoas.