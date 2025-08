Chery atinge 5 milhões de veículos exportados e marca história

A Chery acaba de garantir um marco incrível: se tornou a primeira montadora chinesa a exportar mais de 5 milhões de carros! Isso é uma verdadeira conquista para a marca, que já conta com mais de 17,1 milhões de clientes no mundo todo, sendo 5,17 milhões fora da China. É impressionante ver uma marca chinesa se destacando globalmente, não é mesmo?

Só em julho, a Chery vendeu 224.439 veículos, um aumento de 14,7% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Dentre essas vendas, os carros elétricos e híbridos estão bombando, com 65.357 unidades vendidas, um salto de 44,1%! E as exportações também estão em alta: foram 119.090 veículos enviados para outros países, um crescimento de 31,9% em apenas um ano. É uma evolução e tanto!

Nos primeiros sete meses do ano, a Chery alcançou nada menos que 1.484.563 unidades vendidas. Isso representa um crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior. Desses números, 669.360 veículos foram exportados, consolidando a Chery como a líder entre as fabricantes chinesas no mercado internacional. Olha só como a concorrência está se aquecendo!

Entre as marcas que compõem o grupo Chery, a Chery tradicional foi a mais forte, com 143.965 carros vendidos em julho. A Jetour vendeu 49.445, a Exeed 6.822 e a iCar, que está preparando o lançamento do SUV elétrico iCAR V27 em Dubai, fechou o mês com 6.566 unidades. Fica até a expectativa no ar para saber como será esse novo modelo, não é?

Por falar em concorrência, a liderança da Chery está sendo desafiada pela BYD, que está crescendo rápido e já aumentou suas exportações em 118,2% no primeiro semestre. A rival está quase colando no ranking geral e já ocupa a 91ª posição no Fortune Global 500, mostrando que a disputa está pegando fogo!

Os números mostram que, até junho, a Chery exportou 544.937 veículos, seguida pela BYD com 443.098. Na sequência, vem a SAIC, Geely e Changan. Marcas como Great Wall, Dongfeng, FAW, Kia e JAC também estão no páreo, cada uma conquistando seu espaço no mercado.

Os países que mais receberam carros chineses no primeiro semestre foram o México, com 234,5 mil unidades, seguido pelos Emirados Árabes com 214,3 mil e a Rússia com 171 mil. Esses destinos são super importantes para aumentar a presença das montadoras chinesas no exterior. Quem diria que veríamos tanto crescimento assim?

Esses resultados são empolgantes e mostram como a Chery se firmou como uma referência entre as montadoras chinesas. Mas a verdade é que a corrida pelo topo com a BYD promete ficar ainda mais acirrada. Vamos acompanhar de perto essa batalha de gigantes!