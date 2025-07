Imagens oficiais da nova Stelato S9T são reveladas na China

A Stelato, fruto de uma parceria entre a BAIC e a Huawei, está prestes a fazer barulho no mundo automobilístico! Eles divulgaram as primeiras imagens da Stelato S9T, uma station wagon que chega na vibrante cor “Verde Wonderland”. Se você é fã de peruas – que estão em alta novamente – vai gostar de saber que o lançamento está previsto para o outono deste ano.

Essa nova perua é baseada no sedã Stelato S9 e, ao olhar de relance, dá pra notar que muitos elementos visuais são herdados dele. Os faróis aparecem como verdadeiras joias, com o design “Galaxy”. As rodas de múltiplos raios, detalhes cromados nas janelas e as maçanetas embutidas nas portas são outros toques que fazem a S9T brilhar.

A traseira merece um destaque especial, com lanternas que levam o nome de “Nebula” e um teto que se estende de forma mais horizontal, criando um look distinto. Se você já se pegou admirando um carro na rua, vai entender o impacto que essas escolhas de design podem ter.

E não é só estética! O teto da S9T também vem equipado com racks e sensores LiDAR, prometendo um sistema de condução autônoma chamado Qiankun ADS, desenvolvido pela Huawei. Pra quem já enfrentou um trânsito caótico, a ideia de ter um carro que possa ajudar a dirigir é bastante atrativa.

Embora a HIMA ainda tenha que divulgar detalhes sobre a motorização, é quase certo que a S9T siga a linha do Stelato S9. E adivinha? O S9 já disponibiliza versões totalmente elétricas e aquelas com extensor de autonomia. Para quem busca um carro que combine praticidade e modernidade, isso pode fazer toda a diferença.

Falando em potência, na versão elétrica traseira (BEV RWD), o S9 oferece 304 cv e uma autonomia excelente de até 816 km! Se você precisa de mais adrenalina, a opção com tração integral (BEV AWD) entrega nada menos que 516 cv e ainda assim impressionantes 721 km de autonomia.

Na versão EREV, a combinação de um motor a combustão 1.5 turbo com propulsão elétrica chega a proporcionar até 1.355 km de alcance total. Imagine só, pegar a estrada sem medo de ficar na mão!

Em junho, o Stelato S9 conquistou o coração dos motoristas na China, liderando o mercado de sedãs elétricos acima de 300 mil yuan, com impressionantes 4.154 unidades vendidas. E, para os curiosos sobre os preços, eles variam de 309.800 a 449.800 yuan, que são cerca de US$ 43.200 a US$ 62.700.

Além da S9T, a marca está de olho em compartilhar suas tecnologias com outros modelos que utilizam soluções da Huawei, como o recém-lançado Shangjie. E, enquanto grandes nomes como Audi e SAIC também estão investindo em novos crossovers elétricos, a competição no mercado apenas esquenta.

A onda elétrica segue firme, com a SAIC Motor já confirmando o lançamento do novo MG4 elétrico para setembro. E quem está de olho nos SUVs também vai adorar saber que a Xiaomi está investindo em um SUV híbrido, chamado YU9. As novidades não param e, com toda essa movimentação, o futuro dos carros promete ser eletrizante!