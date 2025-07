Saic começa produção em massa do mg4 na china

A MG começou a produzir o novo MG4 elétrico na sua fábrica em Nanjing, na China. A linha de montagem já está em funcionamento desde julho, e o lançamento oficial está agendado para agosto. É aí que vamos descobrir os preços e todos os detalhes técnicos sobre esse modelo que promete agitar o mercado.

O design do MG4 recebeu uma repaginada e está mais ousado, com traços inspirados no roadster elétrico MG Cyberster. Um dos pontos que chamam atenção são seus faróis divididos e o novo emblema iluminado no capô. A carroceria está mais baixa e larga, com balanços curtos, o que dá um ar mais esportivo e dinâmico. Imagino que, ao dirigir, essa aparência mais agressiva faça a gente se sentir mais conectado à estrada.

Falando em tamanho, o hatch agora mede 4.395 mm de comprimento e tem um entre-eixos de 2.750 mm, oferecendo mais espaço interno. Isso é ótimo para quem viaja com a família ou simplesmente curte aquelas escapadas de fim de semana. E quem não gostaria de ter mais espaço no porta-malas para a bagagem?

Por dentro, uma das grandes novidades é o sistema MG×OPPO, fruto de uma parceria com a famosa fabricante de smartphones. A central multimídia traz várias funcionalidades interessantes, como integração com aplicativos do celular, comandos por voz e até navegação com gestos. Dá até vontade de passar um tempinho explorando tudo!

O MG4 mantém a tração traseira e conta com um motor elétrico que entrega 120 kW, o que dá aproximadamente 163 cv. E a suspensão continua no padrão do modelo anterior, com sistema MacPherson na frente e independente de cinco braços atrás. Isso significa uma condução que deve ser bastante estável e confortável, bem a cara do que se espera de um hatch elétrico.

As novas cores também prometem fazer a diferença. O tom Donglai Purple tem um acabamento perolado que muda conforme a luz, dando um charme a mais. Já o Qingbo Green conta com pigmentos especiais europeus, que prometem um contraste de tirar o fôlego. Imagina só como esses carros devem brilhar sob a luz do sol!

Embora ainda não tenhamos confirmação oficial sobre a bateria, há rumores de que uma nova versão do MG4 pode trazer uma bateria semi-sólida, oferecendo uma autonomia de até 800 km no ciclo CLTC. Isso é bastante animador, já que muitos motoristas hoje buscam não só a performance, mas também a eficiência energética.

Com todas essas novidades e atualizações, o MG4 busca se destacar frente a concorrentes como o BYD Dolphin. A grande questão é como ele vai entregar mais tecnologia e estilo nesta nova fase. E, com a recente tendência dos elétricos, como o Lucid Air Grand Touring, oferecendo recordes de autonomia, parece que o mercado está cada vez mais promissor. Para quem é apaixonado por carros, cada lançamento é uma nova chance de sonhar!