Solução emergencial visa melhorar tráfego em Estrela

A administração municipal de Estrela propôs um desvio para aliviar os congestionamentos na principal via de acesso à cidade. A proposta, que foi apresentada à CCR ViaSul, sugere a criação de uma ligação entre a alça de retorno do bairro das Indústrias e a rua João Lino Braun, localizada no bairro Boa União. Esta mudança visa melhorar o fluxo de veículos, especialmente para aqueles que se dirigem à Serra ou a Colinas, permitindo que os motoristas evitem os congestionamentos atuais.

O acesso principal à cidade é responsável pelo tráfego intenso da área urbana e pela ligação ao bairro Boa União em direção à Rota do Sol. Com o novo desvio, os motoristas poderão trafegar entre os bairros sem enfrentar os engarrafamentos que foram comuns nos últimos anos. A prefeita Carine Schwingel destacou que a ideia surgiu a partir de propostas de empresários locais, que buscam soluções para a situação de trânsito.

A proposta já foi encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em Brasília. Segundo o planejamento apresentado, a prefeitura arcará com todos os custos para a implementação do desvio, além de cuidar da sinalização necessária para a nova rota, que deverá ser aprovada e supervisionada pela concessionária responsável pela rodovia. A administração municipal também planeja realizar reuniões com as empresas da região para manter um diálogo contínuo sobre o assunto.

A prefeita enfatizou que, embora existam projetos de longo prazo para solucionar os problemas de tráfego na cidade, a prioridade agora é encontrar uma alternativa rápida e temporária enquanto se avaliam os impactos e a viabilidade da intervenção definitiva.

Uma vez que a ANTT aprove o projeto e os diálogos com os empresários progridam, a prefeitura iniciará as intervenções, com expectativa de que as obras comecem até o final de agosto. A Secretaria de Infraestrutura Urbana da cidade está se preparando para definir os recursos necessários para a execução do desvio, enquanto o Executivo continua a trabalhar em parceria com a concessionária e a autarquia responsável.

### Projetos Futuros

Além do desvio, a prefeita também mencionou uma proposta de construção de uma ponte elevada que ligará os bairros Pinheiros e Imigrantes. Essa obra foi incluída na revisão do contrato de concessão da rodovia e, apesar de ainda não estar confirmada, faz parte do processo de análise da ANTT.

Outra possibilidade discutida é a construção de uma trombeta que ligará a rodovia federal à Transantarita. A prefeita acredita que, com o crescimento da cidade naquela área, mais pessoas optarão por essa saída no futuro. Também está sendo considerada a antecipação da construção de vias marginais entre Estrela e Bom Retiro do Sul, o que poderá melhorar ainda mais a mobilidade na região.