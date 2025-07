IA pode substituir 50% dos empregos de escritório nos EUA

A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho de uma forma que a gente nunca viu antes. Recentemente, o CEO da Ford, Jim Farley, fez uma afirmação bem impactante: ele acredita que metade dos trabalhadores de escritório nos Estados Unidos pode ser substituída por essa tecnologia. Essa declaração, feita durante o Aspen Ideas Festival, é um lembrete de que, apesar de todos os avanços em produtividade, a IA pode deixar muita gente para trás.

Farley destacou que, embora a tecnologia traga um aumento na eficiência, ela também pode ampliar as desigualdades no emprego. Imagine trabalhar em um escritório e, de repente, perceber que seu cargo está ameaçado por um software. Não é uma situação fácil para ninguém. Ele ainda comentou que áreas como contabilidade e secretariado estão em risco, o que é preocupante em tempos de transformação rápida.

Um ponto interessante que o Farley trouxe à tona é a mudança nas preferências de formação. Ele mencionou que muitos profissionais têm indicado o caminho dos cursos técnicos em vez das tradicionais graduções. E faz todo sentido! Existem várias funções práticas, como a construção de usinas ou redes elétricas, que exigem habilidades específicas que a IA ainda não consegue reproduzir. Nesses nichos, os experts continuam indispensáveis.

E não é só a Ford que está de olho nessa revolução. Andy Jassy, da Amazon, também admitiu que está substituindo parte da mão de obra por IA. Mesmo Marc Benioff, da Salesforce, revelou que uma boa fatia das tarefas da empresa já está sendo realizada por sistemas inteligentes. A transformação é bem real e deve olhar para o futuro com atenção.

Farley ainda mencionou o crescimento da concorrência com montadoras chinesas que, segundo ele, estão se destacando pela tecnologia superior de seus veículos. Isso é um alerta para as fabricantes ocidentais, que precisam se reinventar para não ficarem para trás.

Enquanto o mercado muda, a Onvo L90 está inovando com um sistema de auto-inspeção por IA em seus novos veículos. É um exemplo prático de como a tecnologia automotiva pode entrar em nossas vidas. Mas nem toda tecnologia é perfeita. Por exemplo, a Hertz tem enfrentado críticas devido ao seu sistema de IA. Afinal, errar é humano, mas até computadores têm seus limites!

Com tudo isso, está claro que a era da inteligência artificial está apenas começando. As mudanças impactam não apenas a eficiência, mas também quem faz o trabalho e quais habilidades são realmente valorizadas. E assim seguimos, acelerando junto com a evolução, rumo a um futuro onde a tecnologia molda nossa forma de trabalho.