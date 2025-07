Cybertruck e Lamborghini se enfrentam em racha em Miami

Na madrugada de domingo, as ruas de Miami foram sacudidas por um acidente digno de um filme de ação. Uma Tesla Cybertruck e uma Lamborghini Urus, aparentemente em alta velocidade, se envolveram em uma disputa que terminou mal. O resultado? A Cybertruck perdeu o controle e se chocou contra vários carros estacionados, causando um verdadeiro estrago.

O incidente aconteceu por volta da meia-noite, em uma área movimentada onde muitos veículos estavam parados, ali na esquina da Northwest 10th Street com a Eighth Street Road. Imagina a confusão! A cena, registrada em vídeo e compartilhada no Instagram pela conta “Only In Dade”, mostra a destruição e a perplexidade dos que estavam por perto.

Entre os veículos atingidos, o Toyota Corolla foi um dos mais danificados, com uma roda arrancada, enquanto a traseira de um Kia Sportage ficou totalmente destruída. No total, pelo menos nove carros sofreram danos antes que a Tesla parasse. E quem já pegou um trânsito pesado sabe como é frustrante ver um acidente desses, né? Serve como um alerta sobre a importância de dirigir com cautela, especialmente em áreas movimentadas.

Ainda não se sabe o que exatamente levou à perda de controle da Cybertruck, mas a possibilidade de um racha está sendo investigada. Jose Zelaya, dono de um Suzuki que também foi atingido, testemunhou a cena e disse ao canal WSVN que realmente viu a Tesla em alta velocidade, disputando com a Lamborghini. É o tipo de história que faz você pensar no quanto é difícil ter controle quando a adrenalina fala mais alto.

A Lamborghini, famosa por sua performance e design icônico, recentemente ganhou destaque no Red Dot Awards 2025 com sua linha híbrida. Mas isso é uma conversa para outro dia. O importante aqui é que, graças aos deuses do trânsito, ninguém ficou ferido nesse acidente. As autoridades locais ainda estão estudando o caso e não há informações oficiais sobre possíveis responsabilizações. E, por falar em segurança, é sempre bom lembrar que a Tesla Cybertruck, mesmo com seu sistema avançado de pilotagem, pode ignorar certas situações, como galinhas na estrada, o que abre espaço para discussões sobre fiabilidade nas ruas.

Esses momentos nos fazem refletir sobre o que pode acontecer quando a velocidade e a imprudência se juntam. Cada um de nós, apaixonados por carros, sabe que dirigir com atenção é fundamental para não transformar uma noite de diversão em um pesadelo.