Hyundai Tucson 2027: informações e novidades reveladas

O Hyundai Tucson está prestes a passar por uma grande transformação e a expectativa é altíssima. O novo modelo, que chega ao mercado em 2026, terá um design totalmente renovado, seguindo uma linha mais quadrada, bem ao estilo do Santa Fe. Esse SUV, que já conquistou o coração dos brasileiros, vai se desprender de uma vez pelos motores a combustão, apostando tudo em versões híbridas e híbridas plug-in. Além disso, há rumores sobre uma versão esportiva N, que promete mais de 295 cv. Prepare-se!

Falar do Tucson é lembrar que ele desempenhou um papel crucial nos primeiros anos da Hyundai no Brasil. A marca viu no SUV uma oportunidade de se solidificar no mercado, e não deu outra: hoje, ele é o modelo mais vendido globalmente da marca. Para manter esse sucesso, a Hyundai está pronta para a revolução na próxima geração.

Uma novidade esperada é o aumento nas dimensões, com direito a uma versão de entre-eixos alongado. É algo similar ao que acontece com o novo Kia Sportage, e com certeza isso vai ser um atrativo a mais para quem precisa de espaço e conforto. Todo mundo sabe que ter uma boa área interna é essencial, especialmente para viagens em família ou passeios com amigos!

Design Quadradão

A estética do novo Tucson vai mudar bastante. Estamos falando de um visual mais robusto, deixando de lado as linhas mais suaves do modelo atual. Com isso, o SUV vai trazer um design parrudo, com colunas traseiras pretas que dão um efeito de teto flutuante. Imagina só o impacto visual desse carro nas ruas?

Por dentro, o Tucson promete ser ainda mais tecnológico. Ele vai ser o pioneiro na Hyundai a trazer o sistema operacional Pleos, que inclui assistente de voz. É como ter um copilot digital ao seu lado! As telas maiores vão garantir um visual limpo e moderno, mas não se preocupe: os comandos físicos também estarão presentes, facilitando a vida do motorista, principalmente em momentos de condução mais intensa.

Somente Híbrido e Versão N

Hoje, o Hyundai Tucson costuma ser encontrado com várias opções de motorização. Porém, com a chegada dessa nova geração, a ideia é se livrar dos motores a gasolina. Assim como a Toyota, que já anunciou que o novo RAV4 será só híbrido, a Hyundai deve seguir por esse caminho. O futuro é elétrico, e quem dirige muito em estrada sabe da importância dessa mudança.

O modelo híbrido atual já conta com um motor 1.6 turbo adaptado, mas a nova geração poderá trazer um sistema híbrido ainda mais eficiente e poderoso. Rumores indicam que o Tucson N poderá ser uma máquina de performance com tração integral. É a chance de quem ama um bom desempenho no volante!

Quando o novo Tucson será lançado?

O atual Hyundai Tucson ainda é um SUV jovem no mercado, mas a Hyundai sabe que tem que manter o modelo atualizado, especialmente em um segmento tão competitivo. Enquanto isso, a nova geração deve ser apresentada no segundo semestre de 2026, começando pela Coreia do Sul.

Vale lembrar que, quando ele chegar ao Brasil, pode ser que passe por um tempo de espera, já que muitos de nós sabemos que as versões internacionais nem sempre chegam simultaneamente ao nosso mercado. Uma coisa é certa: a Hyundai está planejando um grande retorno, e gostamos muito de saber que o Tucson pode voltar a brilhar nas nossas ruas.

Quanto custará o Hyundai Tucson 2027?

Com a exclusão das motorização a gasolina, é bem possível que o preço inicial do novo Tucson suba. Nos EUA, por exemplo, a versão híbrida atualmente já começa em um preço considerável, e no Brasil as expectativas são de que ele se posicione na mesma faixa do Kia Sportage.

Se você já tem sua opinião sobre o preço, é bom se preparar, pois a vantagem das versões híbridas ainda pode trazer soluções interessantes, principalmente em um mundo que busca alternativas mais sustentáveis.